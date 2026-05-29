"Літачок" від усіх бід: навіщо вмикати режим польоту на смартфоні

Режим польоту на смартфоні корисний не лише під час авіаперельотів. Він може допомогти заощадити заряд, швидше відновити зв'язок, зменшити кількість відволікань і тимчасово обмежити роботу бездротових модулів.

Як працює режим польоту

Після ввімкнення режиму польоту смартфон тимчасово вимикає мобільний зв'язок, мобільний інтернет, GPS, Bluetooth та інші бездротові модулі. Сам пристрій при цьому продовжує працювати.

Користувач може читати книги, переглядати фото, слухати завантажену музику або користуватися застосунками, які не потребують інтернету. На більшості сучасних смартфонів після активації авіарежиму Wi-Fi або Bluetooth можна ввімкнути вручну окремо.

Авіарежим спочатку створили через побоювання, що сигнали мобільних пристроїв можуть заважати авіаційному обладнанню та зв'язку пілотів. Сучасні технології стали надійнішими, але авіакомпанії досі просять вмикати цей режим під час зльоту й посадки.

Причина в тому, що велика кількість активних пристроїв на борту може створювати додаткове навантаження та шум у системах зв'язку. Окремо це питання обговорюють і через розвиток 5G-мереж, частоти яких частково близькі до авіаційних діапазонів.

Як режим польоту економить заряд

Одна з головних переваг авіарежиму в повсякденному житті — менше навантаження на акумулятор. Коли смартфон постійно шукає мережу, перемикається між вежами, підтримує Wi-Fi або Bluetooth, заряд витрачається швидше.

Після ввімкнення режиму польоту ці процеси зупиняються або обмежуються. Завдяки цьому телефон може довше працювати без підзарядки, особливо в місцях зі слабким сигналом.

Чому телефон може заряджатися швидше

Режим польоту також може прискорити заряджання смартфона. Пристрій не витрачає ресурси на мобільну мережу, фоновий обмін даними та частину бездротових підключень.

Ефект залежить від моделі телефона, зарядного пристрою та активних функцій, але в багатьох випадках увімкнення авіарежиму справді допомагає трохи швидше поповнити заряд батареї.

Як авіарежим допомагає відновити зв'язок

Режим польоту можна використовувати як швидкий спосіб перезапустити мережеві підключення. Якщо мобільний інтернет працює нестабільно або смартфон втратив мережу, достатньо ввімкнути авіарежим на кілька секунд, а потім вимкнути його.

Після цього телефон заново підключається до доступних мереж. Часто цього вистачає, щоб відновити зв'язок без повного перезавантаження пристрою.

Як функція допомагає менше відволікатися

Авіарежим можна використовувати як простий спосіб тимчасово відключитися від дзвінків, повідомлень і сповіщень. Це зручно під час роботи, навчання, зустрічей, відпочинку або сну.

Деякі користувачі вмикають режим польоту на ніч, щоб не прокидатися від повідомлень. Також функція може бути корисною в кінотеатрі, на лекції або під час важливої розмови.

