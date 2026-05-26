Як часто потрібно вимикати Android-смартфон і навіщо це робити

Кнопка перезавантаження на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Android-смартфон не потрібно вимикати щодня, адже система розрахована на тривалу роботу без перезавантаження. Водночас у деяких ситуаціях повне вимкнення допомагає усунути збої, зберегти батарею та зменшити ризики для безпеки.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Коли вимкнення телефона справді має сенс

Смартфон — це фактично кишеньковий комп'ютер, але він працює інакше, ніж звичайний ПК. Android-пристрої використовують енергоефективні ARM-процесори, а сама операційна система постійно оптимізує роботу застосунків і фонових процесів.

Через це тримати телефон увімкненим більшість часу нормально. Регулярно вимикати Android-смартфон без причини не обов'язково, а одного перезавантаження на тиждень зазвичай більш ніж достатньо.

Під час роботи Android тримає в пам'яті багато процесів і застосунків. Це не завжди погано: система використовує оперативну пам'ять для швидшого запуску програм, а не залишає її порожньою без потреби.

Читайте також:

Однак така схема не завжди працює ідеально, особливо на бюджетних і середньоцінових пристроях з обмеженим обсягом оперативної пам'яті. Якщо смартфон почав пригальмовувати, швидше розряджатися або дивно реагувати на команди, перезавантаження може очистити оперативну пам'ять і змусити систему заново запустити потрібні процеси.

Такий спосіб також може допомогти, якщо вбудовані інструменти очищення пам'яті або закриття застосунків не дали результату.

Перезавантаження скидає не лише фонові процеси, а й мережеві підключення. Це може бути корисно, якщо смартфон погано ловить мобільну мережу, не підключається до Wi-Fi або з'єднання працює нестабільно.

Спершу можна спробувати ввімкнути й вимкнути режим польоту. Якщо це не допомогло, повне вимкнення та повторне увімкнення телефона може відновити нормальну роботу зв'язку.

Коли телефон потрібно вимикати надовго

Повністю вимикати Android-пристрій особливо важливо перед тривалим зберіганням. Якщо старий смартфон просто лежить у шухляді увімкненим, це може створити проблеми як для батареї, так і для цифрової безпеки.

Увімкнений телефон поступово розряджатиметься до нуля. Глибокий розряд може нашкодити акумулятору, порушити його внутрішню хімію та в окремих випадках призвести до того, що пристрій потім не заряджатиметься нормально.

Навіть вимкнений телефон повільно втрачає заряд, але значно повільніше. Перед зберіганням його краще зарядити приблизно до 50% і повністю вимкнути. Раз на шість місяців заряд варто знову доводити приблизно до цього рівня.

Як часто варто вимикати Android-смартфон

Для звичайного використання Android-смартфон не потребує щоденного вимкнення. Раз на тиждень можна перезавантажити пристрій, щоб оновити роботу системи, очистити частину тимчасових процесів і скинути мережеві підключення.

Окремо телефон варто вимикати перед тривалим зберіганням, після серйозних збоїв або тоді, коли зв'язок, Wi-Fi чи застосунки працюють нестабільно. У таких випадках просте вимкнення й повторне увімкнення часто допомагає швидше, ніж пошук складніших причин проблеми.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфон може виходити з ладу не лише після падіння у воду чи сильного удару. На його стан також впливають перегрів, неправильне заряджання, погана вентиляція та місця, де пристрій регулярно залишають або носять у повсякденному житті.

Також Новини.LIVE розповідали, що Android має чимало корисних можливостей, які не завжди помітні з першого погляду. Частина таких функцій захована в налаштуваннях або по-різному називається залежно від бренду смартфона, але саме вони можуть помітно спростити щоденне користування пристроєм.