Как часто нужно выключать Android-смартфон и зачем это делать

Кнопка перезагрузки на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Android-смартфон не нужно выключать ежедневно, ведь система рассчитана на длительную работу без перезагрузки. В то же время в некоторых ситуациях полное выключение помогает устранить сбои, сохранить батарею и уменьшить риски для безопасности.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Когда выключение телефона действительно имеет смысл

Смартфон — это фактически карманный компьютер, но он работает иначе, чем обычный ПК. Android-устройства используют энергоэффективные ARM-процессоры, а сама операционная система постоянно оптимизирует работу приложений и фоновых процессов.

Из-за этого держать телефон включенным большую часть времени нормально. Регулярно выключать Android-смартфон без причины не обязательно, а одной перезагрузки в неделю обычно более чем достаточно.

Во время работы Android держит в памяти много процессов и приложений. Это не всегда плохо: система использует оперативную память для более быстрого запуска программ, а не оставляет ее пустой без надобности.

Читайте также:

Однако такая схема не всегда работает идеально, особенно на бюджетных и среднеценовых устройствах с ограниченным объемом оперативной памяти. Если смартфон начал притормаживать, быстрее разряжаться или странно реагировать на команды, перезагрузка может очистить оперативную память и заставить систему заново запустить нужные процессы.

Такой способ также может помочь, если встроенные инструменты очистки памяти или закрытия приложений не дали результата.

Перезагрузка сбрасывает не только фоновые процессы, но и сетевые подключения. Это может быть полезно, если смартфон плохо ловит мобильную сеть, не подключается к Wi-Fi или соединение работает нестабильно.

Для начала можно попробовать включить и выключить режим полета. Если это не помогло, полное выключение и повторное включение телефона может восстановить нормальную работу связи.

Когда телефон нужно выключать надолго

Полностью выключать Android-устройство особенно важно перед длительным хранением. Если старый смартфон просто лежит в ящике включенным, это может создать проблемы как для батареи, так и для цифровой безопасности.

Включенный телефон будет постепенно разряжаться до нуля. Глубокий разряд может навредить аккумулятору, нарушить его внутреннюю химию и в отдельных случаях привести к тому, что устройство потом не будет заряжаться нормально.

Даже выключенный телефон медленно теряет заряд, но значительно медленнее. Перед хранением его лучше зарядить примерно до 50% и полностью выключить. Раз в шесть месяцев заряд стоит снова доводить примерно до этого уровня.

Как часто стоит выключать Android-смартфон

Для обычного использования Android-смартфон не требует ежедневного выключения. Раз в неделю можно перезагрузить устройство, чтобы обновить работу системы, очистить часть временных процессов и сбросить сетевые подключения.

Отдельно телефон стоит выключать перед длительным хранением, после серьезных сбоев или тогда, когда связь, Wi-Fi или приложения работают нестабильно. В таких случаях простое выключение и повторное включение часто помогает быстрее, чем поиск более сложных причин проблемы.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфон может выходить из строя не только после падения в воду или сильного удара. На его состояние также влияют перегрев, неправильная зарядка, плохая вентиляция и места, где устройство регулярно оставляют или носят в повседневной жизни.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Android имеет немало полезных возможностей, которые не всегда заметны с первого взгляда. Часть таких функций спрятана в настройках или по-разному называется в зависимости от бренда смартфона, но именно они могут заметно упростить ежедневное пользование устройством.