Функція Samsung, яка змусить працювати смартфон удвічі довше: як увімкнути

На смартфонах Samsung Galaxy можна автоматично вмикати режим енергозбереження, якщо вночі пристрій не заряджається. Це допомагає зменшити витрату батареї в ситуаціях, коли користувач забув підключити телефон до розетки перед сном.

Як функція Samsung допомагає економити заряд

У смартфонах Samsung Galaxy є вбудований інструмент автоматизації "Режими та сценарії". Він дозволяє налаштувати умови, за яких телефон самостійно виконуватиме певні дії.

Один із корисних сценаріїв — автоматичне ввімкнення енергозбереження вночі. Наприклад, смартфон може перейти в економний режим, якщо заряд батареї опустився нижче 35%, а пристрій не підключений до зарядки.

Функція особливо корисна для користувачів, які часто забувають зарядити смартфон перед сном. У такому випадку телефон не витрачатиме заряд у звичайному режимі всю ніч, а сам перейде на економніше споживання енергії.

Вдень такий сценарій не впливатиме на роботу смартфона, якщо його налаштувати лише на нічний проміжок. Тому продуктивність пристрою залишатиметься звичною впродовж дня.

Як увімкнути нічне енергозбереження на Samsung

Щоб налаштувати автоматичне енергозбереження, потрібно відкрити "Налаштування" та перейти до розділу "Режими та сценарії". Далі у вкладці "Сценарії" треба натиснути кнопку "+" і створити нову автоматизацію.

У блоці "Якщо" потрібно вибрати умову "Не заряджається", додати рівень заряду батареї, наприклад 35%, і встановити часовий проміжок, наприклад, з 23:00 до 07:00.

Після цього в блоці "Тоді" слід вибрати розділ "Батарея" та дію "Енергозбереження". Після збереження сценарію смартфон автоматично вмикатиме режим економії енергії за заданих умов.

