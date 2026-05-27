Функція Samsung, яка змусить працювати смартфон удвічі довше: як увімкнути

Головна Технології Смартфон Samsung працюватиме удвічі довше: що потрібно увімкнути

Дата публікації: 27 травня 2026 16:32
Смартфон Samsung в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

На смартфонах Samsung Galaxy можна автоматично вмикати режим енергозбереження, якщо вночі пристрій не заряджається. Це допомагає зменшити витрату батареї в ситуаціях, коли користувач забув підключити телефон до розетки перед сном.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на GRYOnline.pl.

Як функція Samsung допомагає економити заряд

У смартфонах Samsung Galaxy є вбудований інструмент автоматизації "Режими та сценарії". Він дозволяє налаштувати умови, за яких телефон самостійно виконуватиме певні дії.

Один із корисних сценаріїв — автоматичне ввімкнення енергозбереження вночі. Наприклад, смартфон може перейти в економний режим, якщо заряд батареї опустився нижче 35%, а пристрій не підключений до зарядки.

Функція особливо корисна для користувачів, які часто забувають зарядити смартфон перед сном. У такому випадку телефон не витрачатиме заряд у звичайному режимі всю ніч, а сам перейде на економніше споживання енергії.

Вдень такий сценарій не впливатиме на роботу смартфона, якщо його налаштувати лише на нічний проміжок. Тому продуктивність пристрою залишатиметься звичною впродовж дня.

Як увімкнути нічне енергозбереження на Samsung

Щоб налаштувати автоматичне енергозбереження, потрібно відкрити "Налаштування" та перейти до розділу "Режими та сценарії". Далі у вкладці "Сценарії" треба натиснути кнопку "+" і створити нову автоматизацію.

У блоці "Якщо" потрібно вибрати умову "Не заряджається", додати рівень заряду батареї, наприклад 35%, і встановити часовий проміжок, наприклад, з 23:00 до 07:00.

Після цього в блоці "Тоді" слід вибрати розділ "Батарея" та дію "Енергозбереження". Після збереження сценарію смартфон автоматично вмикатиме режим економії енергії за заданих умов.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфон може виходити з ладу не лише після падіння у воду чи сильного удару. На його стан також впливають перегрів, неправильне заряджання, погана вентиляція та місця, де пристрій регулярно залишають або носять у повсякденному житті.

Також Новини.LIVE розповідали, що Android-смартфон не потрібно вимикати щодня, адже система розрахована на тривалу роботу без постійних перезапусків. Водночас у деяких ситуаціях повне вимкнення може допомогти усунути збої, зекономити заряд і зменшити окремі ризики для безпеки пристрою.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Володимир Мололкін
