Функция Samsung, которая заставит работать смартфон вдвое дольше: как включить

На смартфонах Samsung Galaxy можно автоматически включать режим энергосбережения, если ночью устройство не заряжается. Это помогает уменьшить расход батареи в ситуациях, когда пользователь забыл подключить телефон к розетке перед сном.

Как функция Samsung помогает экономить заряд

В смартфонах Samsung Galaxy есть встроенный инструмент автоматизации "Режимы и сценарии". Он позволяет настроить условия, при которых телефон самостоятельно будет выполнять определенные действия.

Один из полезных сценариев — автоматическое включение энергосбережения ночью. Например, смартфон может перейти в экономный режим, если заряд батареи опустился ниже 35%, а устройство не подключено к зарядке.

Функция особенно полезна для пользователей, которые часто забывают зарядить смартфон перед сном. В таком случае телефон не будет тратить заряд в обычном режиме всю ночь, а сам перейдет на более экономное потребление энергии.

Днем такой сценарий не будет влиять на работу смартфона, если его настроить только на ночной промежуток. Поэтому производительность устройства будет оставаться привычной в течение дня.

Как включить ночное энергосбережение на Samsung

Чтобы настроить автоматическое энергосбережение, нужно открыть "Настройки" и перейти в раздел "Режимы и сценарии". Далее во вкладке "Сценарии" надо нажать кнопку "+" и создать новую автоматизацию.

В блоке "Если" нужно выбрать условие "Не заряжается", добавить уровень заряда батареи, например 35%, и установить временной промежуток, например, с 23:00 до 07:00.

После этого в блоке "Тогда" следует выбрать раздел "Батарея" и действие "Энергосбережение". После сохранения сценария смартфон автоматически будет включать режим экономии энергии при заданных условиях.

