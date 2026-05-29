Большинство пользователей Samsung удаляет это приложение: почему это ошибка

На смартфонах Samsung Galaxy есть много предустановленных приложений, и часть из них пользователи сразу выключают или удаляют. Однако Samsung Members может понадобиться тем, кто хочет раньше получать новые версии One UI, следить за обновлениями и быстрее обращаться за помощью.

Почему Samsung Members стоит оставить на смартфоне

Samsung Members имеет вид приложения для самых активных пользователей экосистемы Samsung. В нем компания продвигает собственные сервисы, устройства и возможности, но в то же время приложение имеет практическую пользу.

Главная причина не удалять его полностью — доступ к бета-версиям One UI. Именно через Samsung Members пользователи могут присоединяться к тестированию новых версий фирменной оболочки Samsung.

Для участия в бета-тестировании One UI не нужно включать режим разработчика или работать с ADB. Если тестовая версия доступна для конкретной модели, в Samsung Members появляется соответствующий баннер.

После нажатия кнопки пользователь присоединяется к программе, а сама бета-версия приходит как обычное обновление системы. Далее нужно зарядить смартфон, загрузить обновление, установить его и перезагрузить устройство.

Бета доступна не для всех моделей одновременно. Баннер должен появиться только тогда, когда смартфон поддерживает текущую тестовую программу, имеет активную SIM-карту и для него действительно открыт доступ.

Обязательно ли держать Samsung Members постоянно

Samsung Members не является приложением, без которого смартфон Galaxy не будет работать. Его можно удалить или отключить, если пользователь не участвует в бета-тестах и не пользуется разделами поддержки.

Однако тем, кто хочет первыми пробовать новые версии One UI, следить за функциями Samsung и иметь быстрый канал для отзывов, приложение стоит оставить.

