Більшість користувачів Samsung видаляє цей застосунок: чому це помилка

На смартфонах Samsung Galaxy є багато встановлених застосунків, і частину з них користувачі одразу вимикають або видаляють. Однак Samsung Members може знадобитися тим, хто хоче раніше отримувати нові версії One UI, стежити за оновленнями та швидше звертатися по допомогу.

Чому Samsung Members варто залишити на смартфоні

Samsung Members має вигляд застосунку для найактивніших користувачів екосистеми Samsung. У ньому компанія просуває власні сервіси, пристрої та можливості, але водночас застосунок має практичну користь.

Головна причина не видаляти його повністю — доступ до бета-версій One UI. Саме через Samsung Members користувачі можуть приєднуватися до тестування нових версій фірмової оболонки Samsung.

Для участі в бета-тестуванні One UI не потрібно вмикати режим розробника або працювати з ADB. Якщо тестова версія доступна для конкретної моделі, у Samsung Members з'являється відповідний банер.

Після натискання кнопки користувач приєднується до програми, а сама бета-версія приходить як звичайне оновлення системи. Далі потрібно зарядити смартфон, завантажити оновлення, встановити його та перезавантажити пристрій.

Бета доступна не для всіх моделей одночасно. Банер має з'явитися лише тоді, коли смартфон підтримує поточну тестову програму, має активну SIM-карту і для нього справді відкрито доступ.

Чи обов'язково тримати Samsung Members постійно

Samsung Members не є застосунком, без якого смартфон Galaxy не працюватиме. Його можна видалити або вимкнути, якщо користувач не бере участі в бета-тестах і не користується розділами підтримки.

Однак тим, хто хоче першими пробувати нові версії One UI, стежити за функціями Samsung і мати швидкий канал для відгуків, застосунок варто залишити.

