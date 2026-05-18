Їх всі копіювали: чому Samsung відмовилася від вигнутих Edge-екранів

Смартфон Samsung Galaxy S7 Edge із вигнутим екраном. Фото: кадр з відео/YouTube

Вигнуті екрани Samsung колись були однією з найпомітніших фішок флагманських смартфонів бренду. Вони створювали ефект майже безрамкового дисплея й давали додатковий простір для швидких панелей, але з часом компанія майже повністю відмовилася від цієї ідеї.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чим були особливі Edge-дисплеї і чому від них відмовилися

Samsung активно просувала Edge-екрани в середині 2010-х. Їхня головна особливість — бокові краї дисплея, які плавно загиналися на корпус. Завдяки цьому здавалося, що зображення буквально "стікає" за межі фронтальної панелі.

Крім ефектного вигляду, такі екрани мали й практичні функції. На вигнутій частині можна було розміщувати панелі швидкого доступу, віджети, контакти або ярлики застосунків.

Попри гарну ідею, вигнуті дисплеї мали кілька проблем. Через заокруглені краї смартфон було складніше захистити чохлом, а екран ставав вразливішим до пошкоджень при падінні.

Читайте також:

Крім того, такі моделі часто коштували дорожче. Для частини користувачів додаткові функції Edge-дисплея не перекривали ризиків і незручностей, тому популярність формату поступово знижувалася.

Останнім смартфоном Samsung із помітним вигнутим екраном став Galaxy S23 Ultra. Але навіть у ньому заокруглення вже було не таким вираженим, як у попередніх поколіннях.

Після цього компанія почала переходити до пласкіших панелей. У новіших моделях Samsung зробила акцент не на "нескінченному" екрані, а на практичності, міцності та зручнішому використанні чохлів і захисного скла.

Чому назва Edge повернулася, але сенс змінився

Коли Samsung повернула назву Edge у Galaxy S25 Edge, вона вже не означала вигнутий екран. У цьому випадку слово Edge використовувалося радше як натяк на тонкий корпус і легший дизайн.

Тобто бренд залишив знайому назву, але відмовився від тієї самої ідеї заокругленого дисплея, з якою Edge асоціювався раніше.

Повністю концепція вигнутих екранів не зникла. Деякі виробники, зокрема Motorola, досі використовують подібний підхід у своїх смартфонах. Наприклад, моделі лінійки Motorola Edge зберігають вигнуті краї дисплея і пропонують цей ефект за нижчою ціною.

Раніше Новини.LIVE писали, що захисні плівки роками сприймалися як майже обов'язковий аксесуар для смартфона, однак сучасні екрани стали значно міцнішими та стійкішими до щоденного використання. Через це додатковий шар пластику чи скла вже не завжди дає відчутну користь.

Також Новини.LIVE розповідали, що екран смартфона швидко збирає пил, відбитки пальців і сліди повсякденного використання, тому його доводиться регулярно очищати. Водночас неправильні засоби або матеріали можуть нашкодити дисплею більше, ніж сам бруд.