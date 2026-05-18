Их все копировали: почему Samsung отказалась от изогнутых Edge-экранов

Смартфон Samsung Galaxy S7 Edge с изогнутым экраном.

Изогнутые экраны Samsung когда-то были одной из самых заметных фишек флагманских смартфонов бренда. Они создавали эффект почти безрамочного дисплея и давали дополнительное пространство для быстрых панелей, но со временем компания почти полностью отказалась от этой идеи.

Чем были особенны Edge-дисплеи и почему от них отказались

Samsung активно продвигала Edge-экраны в середине 2010-х. Их главная особенность — боковые края дисплея, которые плавно загибались на корпус. Благодаря этому казалось, что изображение буквально "стекает" за пределы фронтальной панели.

Кроме эффектного вида, такие экраны имели и практические функции. На изогнутой части можно было размещать панели быстрого доступа, виджеты, контакты или ярлыки приложений.

Несмотря на хорошую идею, у изогнутых дисплеев было несколько проблем. Из-за закругленных краев смартфон было сложнее защитить чехлом, а экран становился более уязвимым к повреждениям при падении.

Кроме того, такие модели часто стоили дороже. Для части пользователей дополнительные функции Edge-дисплея не перекрывали рисков и неудобств, поэтому популярность формата постепенно снижалась.

Последним смартфоном Samsung с заметным изогнутым экраном стал Galaxy S23 Ultra. Но даже в нем закругление уже было не таким выраженным, как в предыдущих поколениях.

После этого компания начала переходить к более плоским панелям. В более новых моделях Samsung сделала акцент не на "бесконечном" экране, а на практичности, прочности и более удобном использовании чехлов и защитного стекла.

Почему название Edge вернулось, но смысл изменился

Когда Samsung вернула название Edge в Galaxy S25 Edge, оно уже не означало изогнутый экран. В этом случае слово Edge использовалось скорее как намек на тонкий корпус и более легкий дизайн.

То есть бренд оставил знакомое название, но отказался от той самой идеи закругленного дисплея, с которой Edge ассоциировался ранее.

Полностью концепция изогнутых экранов не исчезла. Некоторые производители, в частности Motorola, до сих пор используют подобный подход в своих смартфонах. Например, модели линейки Motorola Edge сохраняют изогнутые края дисплея и предлагают этот эффект по более низкой цене.

