Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Почему Samsung отказалась от изогнутых Edge-экранов в смартфонах

Почему Samsung отказалась от изогнутых Edge-экранов в смартфонах

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 11:41
Их все копировали: почему Samsung отказалась от изогнутых Edge-экранов
Смартфон Samsung Galaxy S7 Edge с изогнутым экраном. Фото: кадр из видео/YouTube

Изогнутые экраны Samsung когда-то были одной из самых заметных фишек флагманских смартфонов бренда. Они создавали эффект почти безрамочного дисплея и давали дополнительное пространство для быстрых панелей, но со временем компания почти полностью отказалась от этой идеи.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Чем были особенны Edge-дисплеи и почему от них отказались

Samsung активно продвигала Edge-экраны в середине 2010-х. Их главная особенность — боковые края дисплея, которые плавно загибались на корпус. Благодаря этому казалось, что изображение буквально "стекает" за пределы фронтальной панели.

Кроме эффектного вида, такие экраны имели и практические функции. На изогнутой части можно было размещать панели быстрого доступа, виджеты, контакты или ярлыки приложений.

Несмотря на хорошую идею, у изогнутых дисплеев было несколько проблем. Из-за закругленных краев смартфон было сложнее защитить чехлом, а экран становился более уязвимым к повреждениям при падении.

Читайте также:

Кроме того, такие модели часто стоили дороже. Для части пользователей дополнительные функции Edge-дисплея не перекрывали рисков и неудобств, поэтому популярность формата постепенно снижалась.

Последним смартфоном Samsung с заметным изогнутым экраном стал Galaxy S23 Ultra. Но даже в нем закругление уже было не таким выраженным, как в предыдущих поколениях.

После этого компания начала переходить к более плоским панелям. В более новых моделях Samsung сделала акцент не на "бесконечном" экране, а на практичности, прочности и более удобном использовании чехлов и защитного стекла.

Почему название Edge вернулось, но смысл изменился

Когда Samsung вернула название Edge в Galaxy S25 Edge, оно уже не означало изогнутый экран. В этом случае слово Edge использовалось скорее как намек на тонкий корпус и более легкий дизайн.

То есть бренд оставил знакомое название, но отказался от той самой идеи закругленного дисплея, с которой Edge ассоциировался ранее.

Полностью концепция изогнутых экранов не исчезла. Некоторые производители, в частности Motorola, до сих пор используют подобный подход в своих смартфонах. Например, модели линейки Motorola Edge сохраняют изогнутые края дисплея и предлагают этот эффект по более низкой цене.

Ранее Новини.LIVE писали, что защитные пленки годами воспринимались как почти обязательный аксессуар для смартфона, однако современные экраны стали значительно прочнее и устойчивее к ежедневному использованию. Поэтому дополнительный слой пластика или стекла уже не всегда дает ощутимую пользу.

Также Новини.LIVE рассказывали, что экран смартфона быстро собирает пыль, отпечатки пальцев и следы повседневного использования, поэтому его приходится регулярно очищать. При этом неправильные средства или материалы могут навредить дисплею больше, чем сама грязь.

Samsung Galaxy смартфоны Samsung экран смартфона
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации