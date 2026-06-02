Як часто треба перезавантажувати смартфон: експерти назвали оптимальну частоту

Регулярне перезавантаження смартфона може впливати не лише на швидкість його роботи, а й на безпеку. Для сучасних флагманів зазвичай достатньо одного рестарту на тиждень, тоді як старіші або бюджетні моделі можуть потребувати частішого перезапуску.

Чому телефон варто регулярно перезавантажувати

Багато користувачів згадують про перезавантаження лише тоді, коли смартфон починає гальмувати або застосунки працюють нестабільно. Однак перезапуск може бути корисним і до появи помітних проблем.

Під час роботи телефон постійно тримає в оперативній пам'яті системні процеси, застосунки та фонові задачі. З часом це може впливати на швидкодію, особливо якщо пристрій старий, має небагато оперативної пам'яті або рідко отримує оновлення.

Єдиного універсального правила для всіх телефонів немає. Samsung у технічній документації для смартфонів Galaxy рекомендує щоденне перезавантаження, щоб запобігати повільнішій роботі та зависанням пристрою.

Водночас для сучасних смартфонів, особливо флагманських моделей, зазвичай достатньо одного перезапуску на тиждень. Такі пристрої краще керують пам'яттю, фоновими процесами та системними ресурсами, тому не потребують щоденного втручання.

Кому може знадобитися щоденний рестарт

Щоденне перезавантаження може бути корисним для власників старіших або бюджетних смартфонів. Також воно стане в пригоді користувачам, які рідко оновлюють систему, не стежать за застосунками й помічають проблеми лише тоді, коли телефон уже починає зависати.

Samsung навіть має інструмент для автоматичного перезапуску пристрою вночі, коли ним не користуються. Це дозволяє оновлювати роботу системи без ручного перезавантаження вдень.

Якщо смартфон сучасний, регулярно отримує оновлення і працює стабільно, щотижневого рестарту зазвичай вистачає. Це стосується нових iPhone та потужних Android-пристроїв.

Коли точно варто перезавантажити телефон

Перезапуск варто робити після встановлення системних оновлень, якщо телефон не зробив цього автоматично. Також він може допомогти після зависань, проблем із застосунками, повільної роботи, збоїв мобільного зв'язку або Wi-Fi.

Для старіших пристроїв доречним може бути щоденний рестарт. Для сучасних смартфонів оптимальним варіантом залишається перезавантаження приблизно раз на тиждень.

