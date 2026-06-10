Как проверить дату окончания поддержки Android-смартфона

Android-смартфон на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Каждый Android-смартфон имеет период официальной поддержки, по истечении которого производитель прекращает выпускать обновления системы и безопасности. Сам телефон не перестанет работать сразу, но без регулярных обновлений он постепенно становится менее защищенным.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Android.com.pl.

Что означает "срок годности" смартфона

У смартфонов нет классического срока годности, как у продуктов или батареек, но условной границей можно считать момент, когда производитель прекращает обновлять программное обеспечение.

Сначала устройство обычно перестает получать крупные версии Android. Это означает, что на нем уже не появляются новые функции, изменения дизайна и часть системных улучшений.

Гораздо важнее другой этап — прекращение регулярных обновлений безопасности. Именно они устраняют новые уязвимости и защищают смартфон от потенциальных атак.

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Когда смартфон больше не получает патчи безопасности, он становится более уязвимым к новым угрозам. В коде Android, приложений или системных компонентов могут обнаруживаться ошибки, которые злоумышленники используют для атак.

Пока производитель выпускает обновления, такие проблемы постепенно устраняются. Если поддержка полностью прекращена, новые уязвимости могут оставаться неисправленными.

Именно поэтому старый смартфон без обновлений не стоит использовать для всего, что связано с банкингом, важными паролями или конфиденциальными данными.

Как проверить, когда закончится поддержка

В настройках Android обычно нет отдельного пункта, который прямо показывает дату окончания поддержки. Поэтому самый простой способ — найти информацию через поиск.

Для этого нужно ввести точное название модели смартфона и добавить запрос о конце поддержки. Например, можно искать фразу типа "Samsung Galaxy S24 конец поддержки" или на английском — "Samsung Galaxy S24 end of support".

Также можно проверить, сколько лет обновлений обещает конкретный производитель, и прибавить этот период к дате выхода модели. Официальные правила поддержки обычно публикуются производителями открыто.

Какие бренды предоставляют самую длительную поддержку

Среди Android-производителей самую длительную и понятную политику обновлений имеют Google и Samsung. Для новых флагманских моделей обе компании предлагают до семи лет обновлений.

Это означает, что такие смартфоны дольше будут получать как новые версии Android, так и патчи безопасности. Для пользователей это важно не только из-за новых функций, но и из-за более длительного срока безопасного использования устройства.

Иная ситуация часто бывает с более дешевыми моделями или смартфонами менее популярных брендов. В таких случаях поддержка может длиться всего два-три года.

Что делать после завершения поддержки

Завершение официальной поддержки не означает, что смартфон нужно сразу выбрасывать. Если устройство работает стабильно, необходимые приложения открываются, а обновления безопасности еще поступают, им можно пользоваться и дальше.

Проблемы начинаются тогда, когда производитель полностью прекращает выпускать патчи безопасности. В таком случае старый смартфон лучше не использовать в качестве основного устройства для мобильного банкинга, хранения важных паролей или работы с конфиденциальной информацией.

Ранее Новини.LIVE писали, что регулярная перезагрузка смартфона может влиять не только на скорость его работы, но и на безопасность. Для современных флагманов обычно достаточно одного перезапуска в неделю, тогда как более старые или бюджетные модели могут потребовать более частого перезапуска.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на смартфонах Samsung Galaxy можно автоматически включать режим энергосбережения, если ночью устройство не заряжается. Это помогает снизить расход батареи в ситуациях, когда пользователь забыл подключить телефон к розетке перед сном.