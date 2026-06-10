Як перевірити дату завершення підтримки Android-смартфона

Android-смартфон на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Кожен Android-смартфон має період офіційної підтримки, після якого виробник припиняє випускати оновлення системи та безпеки. Сам телефон не перестане працювати одразу, але без регулярних патчів він поступово стає менш захищеним.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Android.com.pl.

Що означає "термін придатності" смартфона

У смартфонів немає класичного терміну придатності, як у продуктів чи батарейок, але умовною межею можна вважати момент, коли виробник припиняє оновлювати програмне забезпечення.

Спочатку пристрій зазвичай перестає отримувати великі версії Android. Це означає, що на ньому вже не з'являються нові функції, зміни дизайну та частина системних покращень.

Набагато важливішим є інший етап — припинення регулярних оновлень безпеки. Саме вони закривають нові вразливості й захищають смартфон від потенційних атак.

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Коли смартфон більше не отримує патчі безпеки, він стає вразливішим до нових загроз. У коді Android, застосунків або системних компонентів можуть знаходити помилки, які зловмисники використовують для атак.

Поки виробник випускає оновлення, такі проблеми поступово закривають. Якщо підтримка завершилася повністю, нові вразливості можуть залишатися невиправленими.

Саме тому старий смартфон без оновлень не варто використовувати для всього, що пов'язане з банкінгом, важливими паролями або конфіденційними даними.

Як перевірити, коли закінчиться підтримка

У налаштуваннях Android зазвичай немає окремого пункту, який прямо показує дату завершення підтримки. Тому найпростіший спосіб — знайти інформацію через пошук.

Для цього потрібно ввести точну назву моделі смартфона й додати запит про кінець підтримки. Наприклад, можна шукати фразу на кшталт "Samsung Galaxy S24 кінець підтримки" або англійською — "Samsung Galaxy S24 end of support".

Також можна перевірити, скільки років оновлень обіцяє конкретний виробник, і додати цей період до дати виходу моделі. Офіційні правила підтримки зазвичай публікуються виробниками відкрито.

Які бренди дають найдовшу підтримку

Серед Android-виробників найтривалішу та найзрозумілішу політику оновлень мають Google і Samsung. Для нових флагманських моделей обидві компанії пропонують до семи років оновлень.

Це означає, що такі смартфони довше отримуватимуть як нові версії Android, так і патчі безпеки. Для користувачів це важливо не лише через нові функції, а й через довший строк безпечного використання пристрою.

Інакша ситуація часто буває з дешевшими моделями або смартфонами менш популярних брендів. У таких випадках підтримка може тривати лише два-три роки.

Що робити після завершення підтримки

Завершення офіційної підтримки не означає, що смартфон потрібно одразу викидати. Якщо пристрій працює стабільно, необхідні застосунки відкриваються, а оновлення безпеки ще надходять, ним можна користуватися й далі.

Проблеми починаються тоді, коли виробник повністю припиняє випускати патчі безпеки. У такому разі старий смартфон краще не використовувати як основний пристрій для мобільного банкінгу, збереження важливих паролів або роботи з чутливою інформацією.

Раніше Новини.LIVE писали, що регулярне перезавантаження смартфона може впливати не лише на швидкість його роботи, а й на безпеку. Для сучасних флагманів зазвичай достатньо одного рестарту на тиждень, тоді як старіші або бюджетні моделі можуть потребувати частішого перезапуску.

Також Новини.LIVE розповідали, що на смартфонах Samsung Galaxy можна автоматично вмикати режим енергозбереження, якщо вночі пристрій не заряджається. Це допомагає зменшити витрату батареї в ситуаціях, коли користувач забув підключити телефон до розетки перед сном.