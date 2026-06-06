Зелена крапка на екрані Android: що вона означає та як її прибрати

Чому на Android з'являється зелена крапка та як її приховати
Зелена крапка у верхній частині екрана Android не є помилкою системи чи дефектом дисплея. Це індикатор конфіденційності, який показує, що застосунок або системна служба використовує камеру, мікрофон чи інший чутливий сенсор.
Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.
Чому на Android з'являється зелена крапка
Індикатор у вигляді зеленої крапки з'явився в Android 12. Він став частиною системи захисту приватності й працює за схожим принципом із відповідною функцією на iPhone.
Коли будь-який застосунок звертається до камери або мікрофона, у верхній частині екрана з'являється зелена позначка. Вона попереджає користувача, що смартфон у цей момент може записувати звук або використовувати камеру.
Побачити роботу індикатора можна під час відкриття камери, Instagram, Snapchat або іншого застосунку, якому потрібен доступ до мікрофона чи камери. У такому разі зелена крапка з'являється автоматично.
На смартфонах зі стандартним Android можна перевірити, який саме застосунок активував індикатор. Для цього потрібно провести вниз по екрану, відкрити шторку сповіщень і натиснути на позначку.
Система покаже, який сенсор використовується — камера, мікрофон або місцеперебування. Також можна побачити назву застосунку, який отримав доступ до цих даних.
Чи можна прибрати зелену крапку
Повністю вимкнути зелену крапку на Android не можна. Вона вбудована в систему безпеки й конфіденційності, тому працює як постійне попередження про доступ до чутливих сенсорів.
Однак можна зробити так, щоб індикатор не з'являвся для конкретного застосунку. Для цього потрібно забрати в нього доступ до камери, мікрофона або геолокації.
Шлях у налаштуваннях може трохи відрізнятися залежно від моделі смартфона, але загальна схема однакова:
- потрібно відкрити "Налаштування";
- перейти до розділу "Програми";
- вибрати потрібний застосунок;
- відкрити пункт "Дозволи".
Після цього можна вимкнути доступ до камери, мікрофона або місцеперебування. Якщо, наприклад, забрати доступ до камери в Instagram, зелена крапка не з'являтиметься через використання камери в цьому застосунку.
Водночас частина функцій стане недоступною. У випадку з Instagram користувач не зможе знімати сторіс або записувати відео без повторного надання дозволу.
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