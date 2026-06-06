Зелена крапка на екрані Android: що вона означає та як її прибрати

Зелена крапка на екрані Android-смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Зелена крапка у верхній частині екрана Android не є помилкою системи чи дефектом дисплея. Це індикатор конфіденційності, який показує, що застосунок або системна служба використовує камеру, мікрофон чи інший чутливий сенсор.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Чому на Android з'являється зелена крапка

Індикатор у вигляді зеленої крапки з'явився в Android 12. Він став частиною системи захисту приватності й працює за схожим принципом із відповідною функцією на iPhone.

Коли будь-який застосунок звертається до камери або мікрофона, у верхній частині екрана з'являється зелена позначка. Вона попереджає користувача, що смартфон у цей момент може записувати звук або використовувати камеру.

Побачити роботу індикатора можна під час відкриття камери, Instagram, Snapchat або іншого застосунку, якому потрібен доступ до мікрофона чи камери. У такому разі зелена крапка з'являється автоматично.

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На смартфонах зі стандартним Android можна перевірити, який саме застосунок активував індикатор. Для цього потрібно провести вниз по екрану, відкрити шторку сповіщень і натиснути на позначку.

Система покаже, який сенсор використовується — камера, мікрофон або місцеперебування. Також можна побачити назву застосунку, який отримав доступ до цих даних.

Чи можна прибрати зелену крапку

Повністю вимкнути зелену крапку на Android не можна. Вона вбудована в систему безпеки й конфіденційності, тому працює як постійне попередження про доступ до чутливих сенсорів.

Однак можна зробити так, щоб індикатор не з'являвся для конкретного застосунку. Для цього потрібно забрати в нього доступ до камери, мікрофона або геолокації.

Шлях у налаштуваннях може трохи відрізнятися залежно від моделі смартфона, але загальна схема однакова:

потрібно відкрити "Налаштування";

перейти до розділу "Програми";

вибрати потрібний застосунок;

відкрити пункт "Дозволи".

Після цього можна вимкнути доступ до камери, мікрофона або місцеперебування. Якщо, наприклад, забрати доступ до камери в Instagram, зелена крапка не з'являтиметься через використання камери в цьому застосунку.

Водночас частина функцій стане недоступною. У випадку з Instagram користувач не зможе знімати сторіс або записувати відео без повторного надання дозволу.

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