Зеленая точка на экране Android: что она означает и как ее убрать

Зеленая точка на экране Android-смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Зеленая точка в верхней части экрана Android не является ошибкой системы или дефектом дисплея. Это индикатор конфиденциальности, который показывает, что приложение или системная служба использует камеру, микрофон или другой чувствительный сенсор.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Почему на Android появляется зеленая точка

Индикатор в виде зеленой точки появился в Android 12. Он стал частью системы защиты приватности и работает по схожему принципу с соответствующей функцией на iPhone.

Когда любое приложение обращается к камере или микрофону, в верхней части экрана появляется зеленая отметка. Она предупреждает пользователя, что смартфон в этот момент может записывать звук или использовать камеру.

Увидеть работу индикатора можно при открытии камеры, Instagram, Snapchat или другого приложения, которому нужен доступ к микрофону или камере. В таком случае зеленая точка появляется автоматически.

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На смартфонах со стандартным Android можно проверить, какое именно приложение активировало индикатор. Для этого нужно провести вниз по экрану, открыть шторку уведомлений и нажать на отметку.

Система покажет, какой сенсор используется — камера, микрофон или местоположение. Также можно увидеть название приложения, которое получило доступ к этим данным.

Можно ли убрать зеленую точку

Полностью отключить зеленую точку на Android нельзя. Она встроена в систему безопасности и конфиденциальности, поэтому работает как постоянное предупреждение о доступе к чувствительным сенсорам.

Однако можно сделать так, чтобы индикатор не появлялся для конкретного приложения. Для этого нужно забрать у него доступ к камере, микрофону или геолокации.

Путь в настройках может немного отличаться в зависимости от модели смартфона, но общая схема одинакова:

нужно открыть "Настройки";

перейти в раздел "Приложения";

выбрать нужное приложение;

открыть пункт "Разрешения".

После этого можно отключить доступ к камере, микрофону или местонахождению. Если, например, забрать доступ к камере в Instagram, зеленая точка не будет появляться из-за использования камеры в этом приложении.

В то же время часть функций станет недоступной. В случае с Instagram пользователь не сможет снимать сторис или записывать видео без повторного предоставления разрешения.

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