Як видалити bloatware на Android і пришвидшити смартфон

Android-смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

На Android-смартфонах часто є встановлені заздалегідь програми, якими користувач ніколи не користується. Такі застосунки можуть займати пам'ять, працювати у фоні, розряджати батарею та сповільнювати телефон.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Що таке bloatware на Android

Bloatware — це зайве програмне забезпечення, яке вже встановлене на смартфоні під час першого запуску. Такі застосунки можуть додавати виробники пристроїв, мобільні оператори або дистриб'ютори.

Частина цих програм може бути корисною, але багато з них дублюють стандартні функції Android або взагалі не потрібні більшості користувачів. Наприклад, це можуть бути пробні версії сервісів, додаткові календарі, менеджери застосунків, оптимізатори пам'яті або програми з великою кількістю реклами.

Одна з головних причин видалити непотрібні програми — внутрішня пам'ять смартфона. Навіть якщо застосунок не відкривають, він усе одно може займати місце в системі.

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Особливо це помітно на смартфонах, де виробник встановив багато власних сервісів і партнерських програм. Якщо пам'ять швидко закінчується, варто перевірити список застосунків і прибрати ті, якими ви не користуєтеся.

Для цього потрібно відкрити "Налаштування", перейти до розділу "Програми" або "Додатки" й переглянути список встановленого ПЗ. На деяких моделях обсяг пам'яті видно одразу біля назви застосунку, на інших потрібно відкрити сторінку конкретної програми.

Як bloatware може сповільнювати смартфон

Деякі встановлені заздалегідь програми можуть запускатися разом зі смартфоном або працювати у фоновому режимі. Користувач може їх не відкривати, але вони все одно виконуватимуть процеси.

Такі програми споживають оперативну пам'ять, а це може впливати на швидкість роботи Android. Через це смартфон повільніше перемикається між застосунками, довше відкриває меню або гірше справляється з багатозадачністю.

Якщо телефон почав гальмувати без очевидної причини, варто перевірити не лише кеш і сховище, а й непотрібні програми, які можуть залишатися активними у фоні.

Фонові процеси впливають не лише на швидкодію, а й на автономність. Якщо застосунок постійно працює у фоновому режимі, він може витрачати заряд навіть тоді, коли користувач ним не користується.

Через це смартфон доводиться заряджати частіше. Також надмірне навантаження може сприяти нагріванню пристрою.

Якщо телефон лежить без активних застосунків, але корпус помітно теплий, однією з причин можуть бути програми, які працюють у фоні.

Коли варто видалити зайві застосунки

Видалення непотрібних програм особливо доречне, якщо на смартфоні бракує пам'яті, пристрій гальмує або батарея розряджається швидше, ніж раніше.

Насамперед варто прибрати програми, які ви не встановлювали самостійно, не впізнаєте або ніколи не відкриваєте. Для цього можна затиснути іконку застосунку та вибрати "Видалити" або "Вилучити".

Також список програм можна переглянути через налаштування Android. Ще один варіант — відкрити Google Play, перейти до встановлених застосунків, відсортувати їх за найменш використовуваними й видалити непотрібні.

Не всі попередньо встановлені програми можна повністю видалити. У багатьох випадках Android дозволяє лише вимкнути їх.

Щоб це зробити, потрібно відкрити "Налаштування", перейти до списку застосунків, вибрати потрібну програму та натиснути "Вимкнути". Після цього застосунок зникне з головного екрана й не має активно працювати у фоні.

Однак із такими програмами потрібно бути обережними. Якщо застосунок має назву, пов'язану з Android, або іконку системного компонента, краще його не вимикати без потреби.

Раніше Новини.LIVE писали, що зелена крапка у верхній частині екрана Android не є помилкою системи чи дефектом дисплея. Це індикатор конфіденційності, який показує, що застосунок або системна служба використовує камеру, мікрофон чи інший чутливий сенсор.

Також Новини.LIVE розповідали, що регулярне перезавантаження смартфона може впливати не лише на швидкість його роботи, а й на безпеку. Для сучасних флагманів зазвичай достатньо одного рестарту на тиждень, тоді як старіші або бюджетні моделі можуть потребувати частішого перезапуску.