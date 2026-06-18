Зелена та жовта крапки на екрані смартфона: що вони означають і як їх прибрати

Жовта та зелена точки на екранах смартфонів. Фото: кадри з відео/YouTube. Колаж: Новини.LIVE

На екрані смартфона іноді з'являється маленька кольорова крапка, яку легко проігнорувати. Але саме вона може підказати, що певний застосунок отримав доступ до камери або мікрофона.

Про те, що означають ці крапки, пише редакція Новини.LIVE.

Що означає зелена точка на Android

На Android-смартфонах зелена точка в кутку екрана означає, що один або кілька застосунків запитують або вже мають доступ до камери чи мікрофона.

Такий індикатор з'явився з релізом Android 12. Його додали для того, щоб користувач міг помітити активність застосунків і вчасно відреагувати, якщо доступ до камери або мікрофона має підозрілий вигляд.

Щоб перевірити, який саме застосунок активував камеру чи мікрофон, потрібно відкрити центр управління, опустивши шторку.

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Якщо таких програм кілька, повний список з'явиться після натискання на назву останнього застосунку. Це дозволяє швидко побачити, яка програма використовує датчики смартфона.

Чи можна вимкнути ці індикатори

Зелену точку та інші значки активності не можна відключити. Вони працюють як засіб виявлення можливого стеження на смартфоні.

Водночас можна обмежити доступ окремих програм до камери або мікрофона. Для цього потрібно перейти в налаштування, відкрити розділ "Додатки" і знайти підрозділ "Дозволи додатків".

Якщо певний застосунок не має очевидної потреби у доступі до мікрофона або камери, такий дозвіл можна вимкнути.

Якщо індикатори активності дедалі частіше блимають у центрі управління, це може бути приводом перевірити дозволи застосунків.

У такому разі варто розглянути вимкнення доступу до камери або мікрофона для окремих програм. Якщо застосунок викликає підозру, його можна повністю видалити з телефона.

Що означають точки на iPhone

На пристроях Apple індикатори працюють схожим чином. Зелена крапка на iPhone означає, що застосунок використовує камеру, а жовта вказує на використання мікрофона.

Щоб дізнатися, який застосунок отримав доступ до камери або мікрофона, потрібно відкрити "Пункт управління" свайпом вниз. Назва програми з відповідним кольоровим індикатором з'явиться у верхній частині екрана.

Раніше Новини.LIVE писали, що значок півмісяця у верхній частині екрана iPhone означає, що на смартфоні увімкнено режим "Не турбувати" або один із режимів фокусування. Ця функція допомагає тимчасово обмежити дзвінки, сповіщення та інші відволікання, щоб користувач міг не перериватися у потрібний момент.

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