Що означає півмісяць у верхній частині екрана iPhone

Увімкнений режим фокусування на iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Значок півмісяця у верхній частині екрана iPhone означає, що на смартфоні увімкнено режим "Не турбувати" або один із режимів фокусування. Ця функція допомагає тимчасово обмежити дзвінки, сповіщення та інші відволікання.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чому на iPhone з'являється півмісяць

Символ півмісяця Apple використовує для режиму "Не турбувати". Уперше така функція з'явилася ще в iOS 6 у 2012 році й дозволяла повністю заглушити дзвінки та сповіщення.

До цього найпростішим способом вимкнути звук на iPhone був перемикач беззвучного режиму. Але навіть у такому випадку смартфон міг вібрувати під час нових повідомлень або дзвінків.

Режим "Не турбувати" вирішив цю проблему. Він блокував небажані сповіщення, а користувач міг дозволити дзвінки лише від обраних контактів.

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У 2021 році Apple суттєво оновила цю функцію в iOS 15 і представила режими Focus. Вони дозволили створювати окремі сценарії для роботи, сну, навчання, подорожей або будь-якої іншої ситуації, коли потрібно менше відволікань.

Режим "Не турбувати" залишився частиною Focus і зберіг той самий значок півмісяця. Тому, якщо він з'являється у статусному рядку, це означає, що iPhone зараз обмежує частину сповіщень.

Побачити цей значок також можна в "Пункті керування", де розміщене меню режимів фокусування.

Чи можна змінити значок півмісяця

Для самого режиму "Не турбувати" змінити значок півмісяця не можна. Apple залишила його незмінним, і в iOS він досі використовується як стандартне позначення цього режиму.

Ймовірно, компанія зберегла символ через впізнаваність. Багато користувачів за роки звикли, що півмісяць означає тишу, нічний режим або відсутність зайвих сповіщень.

Водночас для інших режимів Focus можна вибирати власний колір і окрему іконку. Якщо увімкнути не "Не турбувати", а інший режим фокусування, у статусному рядку може з'явитися вже не півмісяць, а вибраний користувачем символ.

Як налаштувати режими Focus

Режими фокусування можна налаштувати в параметрах iPhone. Користувач сам обирає, які люди й застосунки можуть надсилати сповіщення під час конкретного режиму.

Наприклад, для роботи можна дозволити повідомлення від колег і робочих застосунків, а для сну — залишити лише важливі дзвінки. Так iPhone не просто вимикає всі сповіщення, а фільтрує їх за правилами користувача.

Увімкнути Focus можна з "Пункту керування". На новіших iPhone також можна призначити запуск режиму на кнопку Action.

Focus можна запускати не лише вручну. Для часто використовуваних режимів, наприклад "Сон" або "Робота", можна створити розклад.

Також iPhone може автоматично вмикати певний режим за місцем розташування або під час відкриття конкретного застосунку. Наприклад, робочий Focus може запускатися в офісі, а режим для тренування — під час відкриття фітнес-застосунку.

Режими фокусування також можуть синхронізуватися між пристроями Apple. Якщо користувач увімкне Focus на iPhone, він може автоматично активуватися на Apple Watch, iPad або Mac.

Що робити, якщо півмісяць з'явився випадково

Якщо значок півмісяця з'явився несподівано, потрібно відкрити "Пункт керування" та перевірити режими Focus. Найімовірніше, увімкнено "Не турбувати" або інший сценарій фокусування.

Після вимкнення режиму iPhone знову почне показувати всі дзвінки та сповіщення у звичайному режимі. Якщо Focus вмикається сам, варто перевірити розклад або автоматизації в налаштуваннях.

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