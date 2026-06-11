Что означает полумесяц в верхней части экрана iPhone

На iPhone включен режим фокусировки. Фото: кадр из видео/YouTube

Значок полумесяца в верхней части экрана iPhone означает, что на смартфоне включен режим "Не беспокоить" или один из режимов фокусировки. Эта функция помогает временно ограничить звонки, уведомления и другие отвлекающие факторы.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Почему на iPhone появляется полумесяц

Символ полумесяца Apple использует для режима "Не беспокоить". Впервые такая функция появилась еще в iOS 6 в 2012 году и позволяла полностью заглушить звонки и уведомления.

До этого самым простым способом выключить звук на iPhone был переключатель бесшумного режима. Но даже в таком случае смартфон мог вибрировать при поступлении новых сообщений или звонков.

Режим "Не беспокоить" решил эту проблему. Он блокировал нежелательные уведомления, а пользователь мог разрешить звонки только от выбранных контактов.

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В 2021 году Apple существенно обновила эту функцию в iOS 15 и представила режимы Focus. Они позволили создавать отдельные сценарии для работы, сна, учебы, путешествий или любой другой ситуации, когда требуется меньше отвлекающих факторов.

Режим "Не беспокоить" остался частью Focus и сохранил тот же значок полумесяца. Поэтому, если он появляется в строке состояния, это означает, что iPhone сейчас ограничивает часть уведомлений.

Увидеть этот значок также можно в "Центре управления", где находится меню режимов фокусировки.

Можно ли изменить значок полумесяца

Для самого режима "Не беспокоить" изменить значок полумесяца нельзя. Apple оставила его неизменным, и в iOS он до сих пор используется как стандартное обозначение этого режима.

Вероятно, компания сохранила символ из-за узнаваемости. Многие пользователи за годы привыкли, что полумесяц означает тишину, ночной режим или отсутствие лишних уведомлений.

В то же время для других режимов Focus можно выбирать собственный цвет и отдельную иконку. Если включить не "Не беспокоить", а другой режим фокусировки, в строке состояния может появиться уже не полумесяц, а выбранный пользователем символ.

Как настроить режимы Focus

Режимы фокусировки можно настроить в настройках iPhone. Пользователь сам выбирает, какие люди и приложения могут отправлять уведомления во время конкретного режима.

Например, для работы можно разрешить уведомления от коллег и рабочих приложений, а для сна — оставить только важные звонки. Так iPhone не просто отключает все уведомления, а фильтрует их по правилам пользователя.

Включить Focus можно из "Центра управления". На более новых iPhone также можно назначить запуск режима на кнопку Action.

Focus можно запускать не только вручную. Для часто используемых режимов, например "Сон" или "Работа", можно создать расписание.

Также iPhone может автоматически включать определенный режим в зависимости от местоположения или при открытии конкретного приложения. Например, рабочий Focus может запускаться в офисе, а режим для тренировки — при открытии фитнес-приложения.

Режимы фокусировки также могут синхронизироваться между устройствами Apple. Если пользователь включит Focus на iPhone, он может автоматически активироваться на Apple Watch, iPad или Mac.

Что делать, если полумесяц появился случайно

Если значок полумесяца появился неожиданно, нужно открыть "Центр управления" и проверить режимы Focus. Скорее всего, включен "Не беспокоить" или другой сценарий фокусировки.

После отключения режима iPhone снова начнет показывать все звонки и уведомления в обычном режиме. Если Focus включается сам, стоит проверить расписание или автоматизацию в настройках.

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