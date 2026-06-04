Что означает линия под иконкой батареи на iPhone

Экран блокировки iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

На экране блокировки iPhone под иконкой батареи может появляться небольшая горизонтальная линия. Она показывает, что с этого места можно открыть "Центр управления" свайпом вниз из правого верхнего угла.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой SlashGear.

Для чего нужна линия под батареей

Apple постепенно расширила возможности настройки экрана блокировки iPhone. Пользователи могут менять шрифт часов, добавлять виджеты, выбирать обои с эффектом глубины и использовать новые визуальные элементы интерфейса.

Однако даже на минималистичном экране блокировки может оставаться маленькая деталь, которую не все понимают. Речь идет о тонкой линии под значком батареи в верхнем правом углу.

Это не ошибка интерфейса и не индикатор проблемы с аккумулятором. Линия лишь подсказывает, что с экрана блокировки доступен "Центр управления".

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На iPhone "Центр управления" открывается свайпом вниз с правого верхнего угла экрана. Так же это работает не только в приложениях или на главном экране, но и на экране блокировки.

В "Центре управления" можно быстро управлять Wi-Fi, Bluetooth, яркостью, громкостью, режимом полета, фонариком и другими функциями. Линия под батареей просто напоминает, что этот жест доступен даже без перехода на главный экран.

Можно ли убрать эту линию

Линию можно убрать, но для этого придется отключить доступ к "Центру управления" на заблокированном iPhone. Для этого нужно открыть настройки, перейти в раздел Face ID и код-пароль, а затем найти блок "Разрешить доступ при блокировке".

В этом разделе нужно выключить переключатель "Центр управления". После этого индикатор не будет показываться, пока устройство остается заблокированным.

В то же время есть нюанс: как только iPhone распознает лицо через Face ID и разблокируется, индикатор может появиться снова. Поэтому на моделях с Face ID линия часто исчезает лишь на короткий момент, пока смартфон не узнает владельца.

Почему отключение "Центра управления" может быть полезным

Уборка индикатора может быть вопросом эстетики, но отключение "Центра управления" на заблокированном экране имеет и практический смысл. Это повышает безопасность устройства, так как доступ к быстрым настройкам будет возможен только после разблокировки.

Например, если iPhone украдут, посторонний человек не сможет быстро включить режим полета через "Центр управления", чтобы усложнить отслеживание устройства.

Ранее Новини.LIVE писали, что регулярная перезагрузка смартфона может влиять не только на скорость его работы, но и на безопасность. Для современных флагманов обычно достаточно одного рестарта в неделю, тогда как более старые или бюджетные модели могут нуждаться в более частом перезапуске.

Также Новини.LIVE рассказывали, что режим полета на смартфоне полезен не только во время авиаперелетов. В повседневном использовании он может помочь сэкономить заряд, быстрее восстановить связь, уменьшить количество отвлечений и временно ограничить работу беспроводных модулей.