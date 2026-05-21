Как сделать экран iPhone менее видимым для посторонних глаз

На iPhone можно частично имитировать эффект "антишпионского" экрана без специального защитного стекла. Для этого используется встроенная функция "Снижение точки белого", затемняющая светлые оттенки на дисплее и делающая изображение менее заметным под острым углом.

Как работает этот режим

Защитные стекла с эффектом "антишпион" ограничивают угол обзора: человек со стороны хуже видит происходящее на экране. Встроенная функция iPhone не повторяет этот эффект полностью, но может сделать дисплей менее ярким и менее броским для посторонних глаз.

Речь идет о параметре "Снижение точки белого". Он уменьшает интенсивность ярких цветов, поэтому экран выглядит темнее, особенно на светлых страницах, в мессенджерах, браузере или документах.

Чтобы активировать функцию:

откройте "Параметры" на iPhone и перейдите в раздел "Универсальный доступ";

откройте пункт "Дисплей и размер текста";

в списке параметров найдите опцию "Снижение точки белого" и включите переключатель.

После этого можно изменить интенсивность эффекта с помощью ползунка. Если выставить значение на 100%, экран станет заметно темнее — именно это даст максимальный эффект приватности без дополнительного стекла.

Чтобы не входить в настройки каждый раз вручную, функцию можно вынести на быстрое включение. Для этого в разделе "Универсальный доступ" нужно найти пункт "Быстрая команда".

В списке доступных функций оставьте галочку только возле "Снижение точки белого". После этого режим можно будет включать и выключать тройным щелчком боковой кнопки питания на iPhone.

