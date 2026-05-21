Україна
Главная Технологии Как сделать экран iPhone менее видимым без "антишпионского" стекла

Как сделать экран iPhone менее видимым без "антишпионского" стекла

Дата публикации 21 мая 2026 11:41
Как сделать экран iPhone менее видимым для посторонних глаз
iPhone с "антишпионским" стеклом. Фото: кадр с видео/YouTube

На iPhone можно частично имитировать эффект "антишпионского" экрана без специального защитного стекла. Для этого используется встроенная функция "Снижение точки белого", затемняющая светлые оттенки на дисплее и делающая изображение менее заметным под острым углом.

О том, как это сделать, пишет редакция Новини.LIVE.

Как работает этот режим

Защитные стекла с эффектом "антишпион" ограничивают угол обзора: человек со стороны хуже видит происходящее на экране. Встроенная функция iPhone не повторяет этот эффект полностью, но может сделать дисплей менее ярким и менее броским для посторонних глаз.

Речь идет о параметре "Снижение точки белого". Он уменьшает интенсивность ярких цветов, поэтому экран выглядит темнее, особенно на светлых страницах, в мессенджерах, браузере или документах.

Чтобы активировать функцию:

  • откройте "Параметры" на iPhone и перейдите в раздел "Универсальный доступ";
  • откройте пункт "Дисплей и размер текста";
  • в списке параметров найдите опцию "Снижение точки белого" и включите переключатель.

После этого можно изменить интенсивность эффекта с помощью ползунка. Если выставить значение на 100%, экран станет заметно темнее — именно это даст максимальный эффект приватности без дополнительного стекла.

Чтобы не входить в настройки каждый раз вручную, функцию можно вынести на быстрое включение. Для этого в разделе "Универсальный доступ" нужно найти пункт "Быстрая команда".

В списке доступных функций оставьте галочку только возле "Снижение точки белого". После этого режим можно будет включать и выключать тройным щелчком боковой кнопки питания на iPhone.

Ранее Новини.LIVE писали, что владельцы новых iPhone начали жаловаться на необычное поведение смартфонов после полной разрядки. В некоторых случаях устройство не включается сразу после подключения кабеля, не показывает индикатор низкого заряда и выглядит так, будто полностью вышло из строя.

Также Новини.LIVE рассказывали, что вокруг iPhone за годы сформировалось немало устойчивых представлений, часто воспринимаемых пользователями как факты. Часть таких убеждений кажется безвредной, но на практике может только запутывать и мешать правильно использовать смартфон.

смартфоны Apple функции iPhone Apple iPhone
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
