Главная Технологии 5 веских причин не переходить с iPhone на Android-смартфон

5 веских причин не переходить с iPhone на Android-смартфон

Дата публикации 14 мая 2026 11:41
Почему не стоит переходить с iPhone на Android-смартфоны: 5 причин
Google Pixel и Apple iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

Android-смартфоны часто привлекают гибкими настройками, быстрой зарядкой, складными экранами и большим выбором моделей. Но переход с iPhone на Android может оказаться не таким простым, как кажется, особенно если пользователь давно привык к экосистеме Apple.

О пяти причинах, почему не стоит переходить с iPhone на Android, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Интерфейс iPhone проще и стабильнее

Одно из главных преимуществ iPhone — одинаковый и предсказуемый интерфейс. На всех актуальных моделях iOS работает примерно одинаково, поэтому пользователю не нужно заново привыкать к меню, жестам и логике системы после каждой смены устройства.

В Android ситуация другая. Каждый производитель имеет собственную оболочку, поэтому смартфоны Samsung, Xiaomi, Google или OnePlus могут заметно отличаться внешне и функционально.

Придется отказаться от сервисов Apple

Переход на Android означает потерю удобной связи между устройствами Apple. AirDrop, FaceTime, iMessage, Continuity, Universal Clipboard и Apple Watch полноценно работают именно внутри экосистемы компании.

На Android есть альтернативы, но они не всегда дают тот же опыт. Например, Nearby Share может заменить AirDrop между Android-устройствами, Chromebook и Windows, но не работает так же просто с техникой Apple.

iMessage может стать проблемой

Если большинство друзей или родственников пользуются iPhone, переход на Android может сделать переписку менее удобной. Сообщения с Android отображаются в iMessage зелеными пузырьками, а часть функций становится недоступной.

Речь идет об удобных реакциях, качестве фото и видео, индикаторах набора текста, подтверждении прочтения и других возможностях. Частично это можно обойти через WhatsApp, Telegram или другие мессенджеры, но стандартная переписка с пользователями iPhone уже не будет такой же.

Некоторые приложения сначала выходят на iOS

Разработчики часто выпускают новые приложения или функции сначала для iPhone. Причина проста: моделей iPhone меньше, их легче тестировать, а пользователи iOS активнее тратят деньги на подписки и покупки внутри приложений.

Android имеет огромное количество устройств с разными экранами, процессорами и оболочками. Из-за этого оптимизация программ может быть сложнее, а некоторые приложения на Android иногда выходят позже или работают менее стабильно, чем на iOS.

На iPhone проще контролировать приватность

Apple жестче контролирует iOS и доступ приложений к системе. Это не значит, что iPhone полностью защищен от всех угроз, но пользователь получает больше встроенных инструментов для контроля разрешений и отслеживания.

На iOS можно ограничивать трекинг между приложениями, просматривать, какие программы обращаются к данным, и устанавливать софт преимущественно из App Store. Android более гибкий, но из-за этого пользователь может случайно установить опасный APK или приложение из ненадежного источника.

Ранее Новини.LIVE писали, что старые iPhone могут привлекать знакомым дизайном, более низкой ценой или желанием пользоваться "классикой" Apple. В то же время в 2026 году часть таких моделей уже переходит в категорию устройств, которые в качестве основного смартфона могут создавать больше ограничений и неудобств, чем реальной выгоды.

Также Новини.LIVE рассказывали, что старые модели iPhone в 2026 году все еще могут быть оправданной покупкой, но только для отдельных сценариев. Решающим здесь становится не сам возраст смартфона, а то, получает ли он актуальные обновления iOS и насколько уверенно справляется с современными повседневными задачами.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
