Эксперты назвали модели iPhone, которые категорически нельзя брать в 2026 году

Смартфоны Apple iPhone.

Старые iPhone могут казаться привлекательной покупкой из-за знакомого дизайна, более низкой цены или желания пользоваться "классикой" Apple. Но в 2026 году часть таких моделей уже переходит в категорию, где их использование в качестве основного смартфона может создавать больше проблем, чем удобства.

О таких моделях пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Какие iPhone уже считаются устаревшими с точки зрения Apple

Apple имеет отдельный список винтажных iPhone, в который сейчас входят 12 моделей. Он начинается с iPhone 6s, выпущенного еще в 2015 году, и доходит до iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, которые вышли в 2019 году.

В этот перечень входят:

iPhone 6s в версиях на 16, 64 и 128 ГБ;

iPhone 6s Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone 7 PRODUCT(RED);

iPhone 8 в версиях на 64, 128 и 256 ГБ;

iPhone 8 Plus в тех же конфигурациях;

iPhone X;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max.

Apple относит продукт к категории vintage, если его перестали официально продавать более пяти лет назад, но менее чем семь лет назад. То есть если модель уже давно исчезла из продажи, но еще не перешла границу в семь лет, она считается винтажной.

Читайте также:

Это не следует путать с категорией obsolete. Так Apple называет устройства, которые не продаются уже более семи лет. Для таких моделей компания вообще не гарантирует аппаратную поддержку.

В случае с винтажными iPhone ситуация немного мягче: запчасти для них еще могут быть доступны, но это уже зависит от того, есть ли они в конкретных сервисных центрах.

Почему такие iPhone не стоит брать в качестве основного смартфона

Главная проблема заключается именно в ремонте. Если винтажный iPhone упадет, получит повреждения или просто начнет выходить из строя из-за возраста, найти нужные комплектующие может быть сложнее. Особенно это касается регионов, где сервисные центры не имеют стабильного доступа к старым деталям.

Еще один минус связан с программной поддержкой. Не все модели из списка винтажных уже потеряли актуальные обновления, но часть из них может не получать новейшие версии iOS или полноценные обновления безопасности. А это означает более высокий риск уязвимостей и меньшую защиту от новых угроз.

Винтажные устройства могут оставаться интересными для коллекционеров или для тех, кто хочет использовать их как дополнительный телефон. Такие модели также могут подойти для простых задач или как запасной аппарат.

Но для ежедневного пользования в 2026 году такие iPhone уже не является лучшим решением. Причина не только в возрасте, но и в том, что любая поломка, отсутствие нужной детали или ограничения по обновлениям могут быстро перечеркнуть первоначальную выгоду от покупки.

