Експерти назвали моделі iPhone, які категорично не можна брати у 2026 році

Смартфони Apple iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Старі iPhone можуть здаватися привабливою покупкою через знайомий дизайн, нижчу ціну або бажання користуватися "класикою" Apple. Але у 2026 році частина таких моделей уже переходить у категорію, де їх використання як основного смартфона може створювати більше проблем, ніж зручності.

Про такі моделі пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Які iPhone вже вважаються застарілими з погляду Apple

Apple має окремий список вінтажних iPhone, до якого зараз входять 12 моделей. Він починається з iPhone 6s, випущеного ще у 2015 році, і доходить до iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max, які вийшли у 2019 році.

До цього переліку входять:

iPhone 6s у версіях на 16, 64 і 128 ГБ;

iPhone 6s Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone 7 PRODUCT(RED);

iPhone 8 у версіях на 64, 128 і 256 ГБ;

iPhone 8 Plus у тих самих конфігураціях;

iPhone X;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max.

Apple відносить продукт до категорії vintage, якщо його перестали офіційно продавати понад п'ять років тому, але менш ніж сім років тому. Тобто якщо модель уже давно зникла з продажу, але ще не перейшла межу у сім років, вона вважається вінтажною.

Читайте також:

Це не слід плутати з категорією obsolete. Так Apple називає пристрої, які не продаються вже понад сім років. Для таких моделей компанія взагалі не гарантує апаратну підтримку.

У випадку з вінтажними iPhone ситуація трохи м'якша: запчастини для них ще можуть бути доступними, але це вже залежить від того, чи є вони в конкретних сервісних центрах.

Чому такі iPhone не варто брати як основний смартфон

Головна проблема полягає саме в ремонті. Якщо вінтажний iPhone впаде, отримає пошкодження або просто почне виходити з ладу через вік, знайти потрібні комплектуючі може бути складніше. Особливо це стосується регіонів, де сервісні центри не мають стабільного доступу до старих деталей.

Ще один мінус пов'язаний із програмною підтримкою. Не всі моделі зі списку вінтажних уже втратили актуальні оновлення, але частина з них може не отримувати найновіші версії iOS або повноцінні оновлення безпеки. А це означає вищий ризик вразливостей і менший захист від нових загроз.

Вінтажні пристрої можуть залишатися цікавими для колекціонерів або для тих, хто хоче використовувати їх як додатковий телефон. Такі моделі також можуть підійти для простих завдань або як запасний апарат.

Але для щоденного користування у 2026 році такі iPhone вже не є найкращим рішенням. Причина не лише у віці, а й у тому, що будь-яка поломка, відсутність потрібної деталі або обмеження за оновленнями можуть швидко перекреслити початкову вигоду від покупки.

