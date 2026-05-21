Як зробити екран iPhone менш помітним для сторонніх очей

Як зробити iPhone менш помітним без спеціального "антишпигунського" скла
На iPhone можна частково імітувати ефект "антишпигунського" екрана без спеціального захисного скла. Для цього використовується вбудована функція "Пониження точки білого", яка затемнює світлі відтінки на дисплеї й робить зображення менш помітним під гострим кутом.
Про те, як це зробити, пише редакція Новини.LIVE.
Як працює цей режим
Захисні стекла з ефектом "антишпигун" обмежують кут огляду: людина збоку гірше бачить, що відбувається на екрані. Вбудована функція iPhone не повторює цей ефект повністю, але може зробити дисплей менш яскравим і менш помітним для сторонніх очей.
Йдеться про параметр "Пониження точки білого". Він зменшує інтенсивність яскравих кольорів, через що екран має темніший вигляд, особливо на світлих сторінках, у месенджерах, браузері або документах.
Щоб активувати функцію:
- відкрийте "Параметри" на iPhone та перейдіть у розділ "Універсальний доступ";
- відкрийте пункт "Дисплей і розмір тексту";
- у списку параметрів знайдіть опцію "Пониження точки білого" та увімкніть перемикач.
Після цього можна змінити інтенсивність ефекту за допомогою повзунка. Якщо виставити значення на 100%, екран стане помітно темнішим — саме це дасть максимальний ефект приватності без додаткового скла.
Щоб не заходити в налаштування щоразу вручну, функцію можна винести на швидке ввімкнення. Для цього в розділі "Універсальний доступ" потрібно знайти пункт "Швидка команда".
У списку доступних функцій залиште галочку лише біля "Пониження точки білого". Після цього режим можна буде вмикати й вимикати потрійним натисканням бокової кнопки живлення на iPhone.
