Як зробити екран iPhone менш помітним для сторонніх очей

iPhone з "антишпигунським" склом. Фото: кадр з відео/YouTube

На iPhone можна частково імітувати ефект "антишпигунського" екрана без спеціального захисного скла. Для цього використовується вбудована функція "Пониження точки білого", яка затемнює світлі відтінки на дисплеї й робить зображення менш помітним під гострим кутом.

Як це зробити:

Як працює цей режим

Захисні стекла з ефектом "антишпигун" обмежують кут огляду: людина збоку гірше бачить, що відбувається на екрані. Вбудована функція iPhone не повторює цей ефект повністю, але може зробити дисплей менш яскравим і менш помітним для сторонніх очей.

Йдеться про параметр "Пониження точки білого". Він зменшує інтенсивність яскравих кольорів, через що екран має темніший вигляд, особливо на світлих сторінках, у месенджерах, браузері або документах.

Щоб активувати функцію:

відкрийте "Параметри" на iPhone та перейдіть у розділ "Універсальний доступ";

відкрийте пункт "Дисплей і розмір тексту";

у списку параметрів знайдіть опцію "Пониження точки білого" та увімкніть перемикач.

Після цього можна змінити інтенсивність ефекту за допомогою повзунка. Якщо виставити значення на 100%, екран стане помітно темнішим — саме це дасть максимальний ефект приватності без додаткового скла.

Щоб не заходити в налаштування щоразу вручну, функцію можна винести на швидке ввімкнення. Для цього в розділі "Універсальний доступ" потрібно знайти пункт "Швидка команда".

У списку доступних функцій залиште галочку лише біля "Пониження точки білого". Після цього режим можна буде вмикати й вимикати потрійним натисканням бокової кнопки живлення на iPhone.

