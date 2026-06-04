Що означає лінія під іконкою батареї на iPhone

Екран блокування iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

На екрані блокування iPhone під іконкою батареї може з'являтися невелика горизонтальна лінія. Вона показує, що з цього місця можна відкрити "Центр керування" свайпом вниз із правого верхнього кута.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням SlashGear.

Для чого потрібна лінія під батареєю

Apple поступово розширила можливості налаштування екрана блокування iPhone. Користувачі можуть змінювати шрифт годинника, додавати віджети, вибирати шпалери з ефектом глибини та використовувати нові візуальні елементи інтерфейсу.

Однак навіть на мінімалістичному екрані блокування може залишатися маленька деталь, яку не всі розуміють. Йдеться про тонку лінію під значком батареї у верхньому правому куті.

Це не помилка інтерфейсу і не індикатор проблеми з акумулятором. Лінія лише підказує, що з екрана блокування доступний "Центр керування".

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На iPhone "Центр керування" відкривається свайпом вниз із правого верхнього кута екрана. Так само це працює не лише в застосунках або на головному екрані, а й на екрані блокування.

У "Центрі керування" можна швидко керувати Wi-Fi, Bluetooth, яскравістю, гучністю, режимом польоту, ліхтариком та іншими функціями. Лінія під батареєю просто нагадує, що цей жест доступний навіть без переходу на головний екран.

Чи можна прибрати цю лінію

Лінію можна прибрати, але для цього доведеться вимкнути доступ до "Центру керування" на заблокованому iPhone. Для цього потрібно відкрити налаштування, перейти до розділу Face ID і код-пароль, а потім знайти блок "Дозволити доступ при блокуванні".

У цьому розділі потрібно вимкнути перемикач "Центр керування". Після цього індикатор не показуватиметься, поки пристрій залишається заблокованим.

Водночас є нюанс: щойно iPhone розпізнає обличчя через Face ID і розблокується, індикатор може з'явитися знову. Тому на моделях із Face ID лінія часто зникає лише на короткий момент, доки смартфон не впізнає власника.

Чому вимкнення "Центру керування" може бути корисним

Прибирання індикатора може бути питанням естетики, але вимкнення "Центру керування" на заблокованому екрані має і практичний сенс. Це підвищує безпеку пристрою, бо доступ до швидких налаштувань буде можливий лише після розблокування.

Наприклад, якщо iPhone вкрадуть, стороння людина не зможе швидко ввімкнути режим польоту через "Центр керування", щоб ускладнити відстеження пристрою.

Раніше Новини.LIVE писали, що регулярне перезавантаження смартфона може впливати не лише на швидкість його роботи, а й на безпеку. Для сучасних флагманів зазвичай достатньо одного рестарту на тиждень, тоді як старіші або бюджетні моделі можуть потребувати частішого перезапуску.

Також Новини.LIVE розповідали, що режим польоту на смартфоні корисний не лише під час авіаперельотів. У повсякденному використанні він може допомогти заощадити заряд, швидше відновити зв'язок, зменшити кількість відволікань і тимчасово обмежити роботу бездротових модулів.