Калькулятор больше не нужен: клавиатура iPhone умеет проводить расчеты

Экранная клавиатура iPhone.

Стандартную клавиатуру iPhone часто критикуют за автозамену и ограниченные настройки, но в ней есть полезная скрытая возможность. Начиная с iOS 18, она может выполнять математические вычисления и конвертировать единицы прямо в поле ввода текста.

Как работает встроенный калькулятор в клавиатуре

Чтобы быстро посчитать пример, не нужно открывать приложение "Калькулятор". Достаточно ввести выражение в любом поле, где появляется стандартная клавиатура iPhone.

Например, если написать 4 + 9 =, система сразу покажет результат 13 в подсказках. После этого достаточно нажать пробел, и ответ автоматически вставится в текст.

Функция работает не только с простыми примерами на сложение или вычитание. Клавиатура также может обрабатывать сложные выражения, в частности проценты, квадратные корни и последовательные вычисления.

Главное — поставить знак = в конце примера. Именно он подсказывает клавиатуре, что нужно выполнить расчет и показать готовый результат.

Кроме математических примеров, клавиатура iPhone может быстро переводить единицы измерения. Например, если ввести 16 Цельсия =, система предложит результат в градусах Фаренгейта.

Так же можно конвертировать расстояние или длину. Например, запрос 2м в дюймах = покажет результат в дюймах. Это удобно, когда нужно быстро что-то перевести без отдельного приложения или поиска в интернете.

Если подсказки с результатами не появляются, нужно проверить настройки клавиатуры. Для этого откройте "Настройки" — "Основные" — "Клавиатура" и убедитесь, что включены параметры "Результаты расчетов" и "Предтиктивный текст".

Также функция доступна на устройствах с iOS 18 или более новой версией системы. Если iPhone давно не обновлялся, стоит проверить наличие обновления.

