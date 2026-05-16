Клавиатура iPhone имеет полезную встроенную функцию, о которой не все знают

Дата публикации 16 мая 2026 06:32
Калькулятор больше не нужен: клавиатура iPhone умеет проводить расчеты
Экранная клавиатура iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

Стандартную клавиатуру iPhone часто критикуют за автозамену и ограниченные настройки, но в ней есть полезная скрытая возможность. Начиная с iOS 18, она может выполнять математические вычисления и конвертировать единицы прямо в поле ввода текста.

Как работает встроенный калькулятор в клавиатуре

Чтобы быстро посчитать пример, не нужно открывать приложение "Калькулятор". Достаточно ввести выражение в любом поле, где появляется стандартная клавиатура iPhone.

Например, если написать 4 + 9 =, система сразу покажет результат 13 в подсказках. После этого достаточно нажать пробел, и ответ автоматически вставится в текст.

Встроенный калькулятор в клавиатуре iPhone. Фото: Новини.LIVE

Функция работает не только с простыми примерами на сложение или вычитание. Клавиатура также может обрабатывать сложные выражения, в частности проценты, квадратные корни и последовательные вычисления.

Главное — поставить знак = в конце примера. Именно он подсказывает клавиатуре, что нужно выполнить расчет и показать готовый результат.

Кроме математических примеров, клавиатура iPhone может быстро переводить единицы измерения. Например, если ввести 16 Цельсия =, система предложит результат в градусах Фаренгейта.

Так же можно конвертировать расстояние или длину. Например, запрос 2м в дюймах = покажет результат в дюймах. Это удобно, когда нужно быстро что-то перевести без отдельного приложения или поиска в интернете.

Если подсказки с результатами не появляются, нужно проверить настройки клавиатуры. Для этого откройте "Настройки" — "Основные" — "Клавиатура" и убедитесь, что включены параметры "Результаты расчетов" и "Предтиктивный текст".

Также функция доступна на устройствах с iOS 18 или более новой версией системы. Если iPhone давно не обновлялся, стоит проверить наличие обновления.

Ранее Новини.LIVE писали, что пользователи iPhone остаются одними из самых преданных на рынке смартфонов. Новый опрос показал, что владельцы устройств Apple реже переходят на другие бренды, чем пользователи Android-смартфонов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что обновления iOS иногда занимают много места и могут казаться лишними хлопотами, особенно на более старых iPhone с почти заполненным хранилищем. В то же время полностью игнорировать их не стоит, ведь со временем это влияет не только на доступ к новым функциям, но и на безопасность, совместимость приложений и стабильность работы смартфона.

