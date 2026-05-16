Калькулятор більше не потрібен: клавіатура iPhone вміє проводити розрахунки

Екранна клавіатура iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Стандартну клавіатуру iPhone часто критикують за автозаміну й обмежені налаштування, але в ній є корисна прихована можливість. Починаючи з iOS 18, вона може виконувати математичні обчислення та конвертувати одиниці прямо в полі введення тексту.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Як працює вбудований калькулятор у клавіатурі

Щоб швидко порахувати приклад, не потрібно відкривати застосунок "Калькулятор". Достатньо ввести вираз у будь-якому полі, де з'являється стандартна клавіатура iPhone.

Наприклад, якщо написати 4 + 9 =, система одразу покаже результат 13 у підказках. Після цього достатньо натиснути пробіл, і відповідь автоматично вставиться в текст.

Вбудований калькулятор у клавіатурі iPhone. Фото: Новини.LIVE

Функція працює не лише з простими прикладами на додавання або віднімання. Клавіатура також може обробляти складніші вирази, зокрема відсотки, квадратні корені та послідовні обчислення.

Читайте також:

Головне — поставити знак = в кінці прикладу. Саме він підказує клавіатурі, що потрібно виконати розрахунок і показати готовий результат.

Окрім математичних прикладів, клавіатура iPhone може швидко переводити одиниці вимірювання. Наприклад, якщо ввести 16 Цельсія =, система запропонує результат у градусах Фаренгейта.

Так само можна конвертувати відстань або довжину. Наприклад, запит 2м в дюймах = покаже результат у дюймах. Це зручно, коли потрібно швидко щось перевести без окремого застосунку або пошуку в інтернеті.

Якщо підказки з результатами не з'являються, потрібно перевірити налаштування клавіатури. Для цього відкрийте "Налаштування" — "Основні" — "Клавіатура" і переконайтеся, що ввімкнені параметри "Результати розрахунків" та "Предтиктивний текст".

Також функція доступна на пристроях з iOS 18 або новішою версією системи. Якщо iPhone давно не оновлювався, варто перевірити наявність оновлення.

Раніше Новини.LIVE писали, що користувачі iPhone залишаються одними з найвідданіших на ринку смартфонів. Нове опитування показало, що власники пристроїв Apple рідше переходять на інші бренди, ніж користувачі Android-смартфонів.

Також Новини.LIVE розповідали, що оновлення iOS іноді займають багато місця й можуть здаватися зайвим клопотом, особливо на старіших iPhone із майже заповненим сховищем. Водночас повністю ігнорувати їх не варто, адже з часом це впливає не лише на доступ до нових функцій, а й на безпеку, сумісність застосунків і стабільність роботи смартфона.