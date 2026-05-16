Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Клавіатура iPhone має корисну вбудовану функцію, про яку не всі знають

Клавіатура iPhone має корисну вбудовану функцію, про яку не всі знають

Ua ru
Дата публікації: 16 травня 2026 06:32
Калькулятор більше не потрібен: клавіатура iPhone вміє проводити розрахунки
Екранна клавіатура iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Стандартну клавіатуру iPhone часто критикують за автозаміну й обмежені налаштування, але в ній є корисна прихована можливість. Починаючи з iOS 18, вона може виконувати математичні обчислення та конвертувати одиниці прямо в полі введення тексту.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Як працює вбудований калькулятор у клавіатурі

Щоб швидко порахувати приклад, не потрібно відкривати застосунок "Калькулятор". Достатньо ввести вираз у будь-якому полі, де з'являється стандартна клавіатура iPhone.

Наприклад, якщо написати 4 + 9 =, система одразу покаже результат 13 у підказках. Після цього достатньо натиснути пробіл, і відповідь автоматично вставиться в текст.

Встроенный калькулятор в клавиатуру iPhone
Вбудований калькулятор у клавіатурі iPhone. Фото: Новини.LIVE

Функція працює не лише з простими прикладами на додавання або віднімання. Клавіатура також може обробляти складніші вирази, зокрема відсотки, квадратні корені та послідовні обчислення.

Читайте також:

Головне — поставити знак = в кінці прикладу. Саме він підказує клавіатурі, що потрібно виконати розрахунок і показати готовий результат.

Окрім математичних прикладів, клавіатура iPhone може швидко переводити одиниці вимірювання. Наприклад, якщо ввести 16 Цельсія =, система запропонує результат у градусах Фаренгейта.

Так само можна конвертувати відстань або довжину. Наприклад, запит 2м в дюймах = покаже результат у дюймах. Це зручно, коли потрібно швидко щось перевести без окремого застосунку або пошуку в інтернеті.

Якщо підказки з результатами не з'являються, потрібно перевірити налаштування клавіатури. Для цього відкрийте "Налаштування" — "Основні" — "Клавіатура" і переконайтеся, що ввімкнені параметри "Результати розрахунків" та "Предтиктивний текст".

Також функція доступна на пристроях з iOS 18 або новішою версією системи. Якщо iPhone давно не оновлювався, варто перевірити наявність оновлення.

Раніше Новини.LIVE писали, що користувачі iPhone залишаються одними з найвідданіших на ринку смартфонів. Нове опитування показало, що власники пристроїв Apple рідше переходять на інші бренди, ніж користувачі Android-смартфонів.

Також Новини.LIVE розповідали, що оновлення iOS іноді займають багато місця й можуть здаватися зайвим клопотом, особливо на старіших iPhone із майже заповненим сховищем. Водночас повністю ігнорувати їх не варто, адже з часом це впливає не лише на доступ до нових функцій, а й на безпеку, сумісність застосунків і стабільність роботи смартфона.

клавіатура функції iPhone Apple iPhone
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації