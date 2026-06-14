Як часто потрібно перезавантажувати телефон: відповідь експертів

Меню перезавантаження смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Смартфон, як і інші електронні пристрої, потребує періодичного повного вимкнення. Фахівці радять робити це хоча б раз на тиждень, незалежно від того, чи це Android-пристрій, чи iPhone.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Для чого повністю вимикати телефон

Багато користувачів звикли вимикати техніку після завершення роботи, але смартфони часто залишаються увімкненими тижнями або навіть місяцями. Експерти радять не ігнорувати регулярне перезавантаження, оскільки без нього пристрій може швидше зношуватися.

Щоб смартфон "відпочив", варто не просто натиснути швидке перезавантаження, а повністю вимкнути пристрій. Після цього потрібно зачекати кілька хвилин і лише тоді знову його ввімкнути.

Такий підхід допомагає знизити ризик перевантаження акумулятора. Також він може позитивно вплинути на загальну надійність мобільного пристрою.

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Як часто це робити

Оптимально зробити повне вимкнення смартфона щотижневою звичкою. Це не займає багато часу, але може допомогти зберегти працездатність гаджета.

Регулярне вимкнення телефона також може зменшити ризик передчасних несправностей. Тому смартфон варто час від часу повністю вимикати, навіть якщо він працює без помітних проблем.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Android-смартфоні видалені файли не завжди зникають одразу й можуть ще тижнями займати місце в пам'яті. Якщо очистити кошик у файловому менеджері, Google Фото або галереї, можна швидко звільнити кілька гігабайтів без видалення потрібних даних.

Також Новини.LIVE розповідали, що зелена крапка у верхній частині екрана Android не є помилкою системи чи дефектом дисплея. Це індикатор конфіденційності, який показує, що застосунок або системна служба використовує камеру, мікрофон чи інший чутливий сенсор.