Как часто нужно перезагружать телефон: ответ экспертов

Меню перезагрузки смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфон, как и другие электронные устройства, нуждается в периодическом полном выключении. Специалисты советуют делать это хотя бы раз в неделю, независимо от того, Android-устройство это или iPhone.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Зачем полностью выключать телефон

Многие пользователи привыкли выключать технику после завершения работы, но смартфоны часто остаются включенными неделями или даже месяцами. Эксперты советуют не игнорировать регулярную перезагрузку, поскольку без нее устройство может быстрее изнашиваться.

Чтобы смартфон "отдохнул", стоит не просто нажать на быструю перезагрузку, а полностью выключить устройство. После этого нужно подождать несколько минут и только тогда снова его включить.

Такой подход помогает снизить риск перегрузки аккумулятора. Также он может положительно повлиять на общую надежность мобильного устройства.

Читайте также:

Как часто это делать

Оптимально сделать полное выключение смартфона еженедельной привычкой. Это не занимает много времени, но может помочь сохранить работоспособность гаджета.

Регулярное выключение телефона также может снизить риск преждевременных неисправностей. Поэтому смартфон стоит время от времени полностью выключать, даже если он работает без заметных проблем.

Ранее Новини.LIVE писали, что на Android-смартфоне удаленные файлы не всегда исчезают сразу и могут еще неделями занимать место в памяти. Если очистить корзину в файловом менеджере, Google Фото или галерее, можно быстро освободить несколько гигабайт без удаления нужных данных.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зеленая точка в верхней части экрана Android не является ошибкой системы или дефектом дисплея. Это индикатор конфиденциальности, который показывает, что приложение или системная служба использует камеру, микрофон или другой чувствительный датчик.