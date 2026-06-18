Зеленые и желтые точки на экране смартфона: что они означают и как их убрать

Что означает зеленая или желтая точка на экране смартфона
На экране смартфона иногда появляется маленькая цветная точка, которую легко не заметить. Но именно она может подсказать, что какое-то приложение получило доступ к камере или микрофону.
О том, что означают эти точки, пишет редакция Новини.LIVE.
Что означает зеленая точка на Android
На Android-смартфонах зеленая точка в углу экрана означает, что одно или несколько приложений запрашивают или уже имеют доступ к камере или микрофону.
Такой индикатор появился с выходом Android 12. Его добавили для того, чтобы пользователь мог заметить активность приложений и вовремя отреагировать, если доступ к камере или микрофону выглядит подозрительно.
Чтобы проверить, какое именно приложение активировало камеру или микрофон, нужно открыть центр управления, опустив шторку.
Если таких приложений несколько, полный список появится после нажатия на название последнего приложения. Это позволяет быстро увидеть, какое приложение использует датчики смартфона.
Можно ли отключить эти индикаторы
Зеленую точку и другие значки активности отключить нельзя. Они служат средством обнаружения возможного слежения на смартфоне.
В то же время можно ограничить доступ отдельных приложений к камере или микрофону. Для этого нужно перейти в настройки, открыть раздел "Приложения" и найти подраздел "Разрешения приложений".
Если у того или иного приложения нет очевидной необходимости в доступе к микрофону или камере, такое разрешение можно отключить.
Если индикаторы активности всё чаще мигают в центре управления, это может быть поводом для проверки разрешений приложений.
В таком случае стоит рассмотреть возможность отключения доступа к камере или микрофону для отдельных программ. Если приложение вызывает подозрение, его можно полностью удалить с телефона.
Что означают точки на iPhone
На устройствах Apple индикаторы работают аналогичным образом. Зеленая точка на iPhone означает, что приложение использует камеру, а желтая указывает на использование микрофона.
Чтобы узнать, какое приложение получило доступ к камере или микрофону, нужно открыть "Центр управления" свайпом вниз. Название приложения с соответствующим цветным индикатором появится в верхней части экрана.
Ранее Новини.LIVE писали, что значок полумесяца в верхней части экрана iPhone означает, что на смартфоне включен режим "Не беспокоить" или один из режимов фокусировки. Эта функция помогает временно ограничить звонки, уведомления и другие отвлекающие факторы, чтобы пользователь мог не отвлекаться в нужный момент.
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