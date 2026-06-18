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Главная Технологии Что означает зеленая или желтая точка на экране смартфона

Что означает зеленая или желтая точка на экране смартфона

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 16:32
Зеленые и желтые точки на экране смартфона: что они означают и как их убрать
Жёлтые и зелёные точки на экранах смартфонов. Фото: кадры из видео/YouTube. Коллаж: Новини.LIVE

На экране смартфона иногда появляется маленькая цветная точка, которую легко не заметить. Но именно она может подсказать, что какое-то приложение получило доступ к камере или микрофону.

О том, что означают эти точки, пишет редакция Новини.LIVE.

Что означает зеленая точка на Android

На Android-смартфонах зеленая точка в углу экрана означает, что одно или несколько приложений запрашивают или уже имеют доступ к камере или микрофону.

Такой индикатор появился с выходом Android 12. Его добавили для того, чтобы пользователь мог заметить активность приложений и вовремя отреагировать, если доступ к камере или микрофону выглядит подозрительно.

Чтобы проверить, какое именно приложение активировало камеру или микрофон, нужно открыть центр управления, опустив шторку.

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Если таких приложений несколько, полный список появится после нажатия на название последнего приложения. Это позволяет быстро увидеть, какое приложение использует датчики смартфона.

Можно ли отключить эти индикаторы

Зеленую точку и другие значки активности отключить нельзя. Они служат средством обнаружения возможного слежения на смартфоне.

В то же время можно ограничить доступ отдельных приложений к камере или микрофону. Для этого нужно перейти в настройки, открыть раздел "Приложения" и найти подраздел "Разрешения приложений".

Если у того или иного приложения нет очевидной необходимости в доступе к микрофону или камере, такое разрешение можно отключить.

Если индикаторы активности всё чаще мигают в центре управления, это может быть поводом для проверки разрешений приложений.

В таком случае стоит рассмотреть возможность отключения доступа к камере или микрофону для отдельных программ. Если приложение вызывает подозрение, его можно полностью удалить с телефона.

Что означают точки на iPhone

На устройствах Apple индикаторы работают аналогичным образом. Зеленая точка на iPhone означает, что приложение использует камеру, а желтая указывает на использование микрофона.

Чтобы узнать, какое приложение получило доступ к камере или микрофону, нужно открыть "Центр управления" свайпом вниз. Название приложения с соответствующим цветным индикатором появится в верхней части экрана.

Ранее Новини.LIVE писали, что значок полумесяца в верхней части экрана iPhone означает, что на смартфоне включен режим "Не беспокоить" или один из режимов фокусировки. Эта функция помогает временно ограничить звонки, уведомления и другие отвлекающие факторы, чтобы пользователь мог не отвлекаться в нужный момент.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на Android-смартфоне удаленные файлы не всегда исчезают сразу и могут еще неделями занимать место в памяти. Если очистить корзину в файловом менеджере, Google Фото или галерее, можно быстро освободить несколько гигабайт без удаления нужных данных.

функции смартфона Apple iPhone Android-смартфон
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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