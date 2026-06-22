6 приложений для Android, которые можно удалить, так как эти функции теперь встроены

Приложения на смартфоне и утилита для удаления приложений. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Раньше после покупки нового Android-смартфона приходилось сразу устанавливать целый набор "обязательных" программ. Теперь многие из них стали лишними, поскольку система и встроенные приложения уже умеют делать то же самое.

О том, какие шесть приложений на Android можно смело удалять, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

Файловые менеджеры

Еще несколько лет назад стандартные файловые менеджеры на Android часто были неудобными и ограниченными. Они не всегда легко открывали нужные файлы, не работали с сетевыми хранилищами и плохо справлялись с сжатыми файлами.

Из-за этого популярными стали Total Commander, File Manager, FX File Explorer и Astro File Manager.

Теперь ситуация изменилась. На Google Pixel можно пользоваться приложением Files by Google, которое находит дубликаты, определяет ненужные файлы, сортирует данные по категориям, имеет защищенную PIN-кодом безопасную папку и позволяет обмениваться файлами без сторонних приложений.

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На смартфонах Samsung приложение My Files также стало значительно полезнее. Оно показывает, сколько осталось внутренней памяти, помогает удалять дубликаты, находит большие файлы и предлагает способы очистить хранилище.

Сканеры QR-кодов и фонарики

Отдельные сканеры QR-кодов тоже больше не обязательны. Современные Android-смартфоны могут сканировать QR-коды прямо через стандартную камеру.

Достаточно навести камеру на код, после чего телефон предложит ссылку, сайт, приложение или действие, связанное с этим QR-кодом.

То же самое касается фонарика. Его переключатель уже давно есть в панели быстрых настроек Android. Он работает без рекламы и лишнего интерфейса, который часто встречается в сторонних фонариках.

Видеоплееры

До эпохи стриминга пользователи часто скачивали видео на телефон и смотрели его через MX Player или VLC. Причина была проста: стандартные плееры плохо работали с файлами, которые не были в формате MP4.

Теперь встроенные видеоплееры поддерживают больше форматов, в частности MKV, WebM и AVI. Видеоплеер Samsung получил экранные элементы управления, регулировку яркости, поддержку субтитров и быструю перемотку.

Камеры

Сторонние камеры когда-то были способом обойти ограниченные возможности стандартных приложений. Особенно популярными стали порты GCam благодаря качественной обработке изображений, но производители смартфонов существенно улучшили собственные камеры.

Современное приложение камеры Samsung поддерживает формат RAW, имеет режимы Pro Video, Astro Hyperlapse и съемку с несколькими объективами.

Фоторедакторы

Раньше стандартные инструменты редактирования ограничивались простыми фильтрами, обрезкой и базовыми настройками. Для более серьезных правок пользователи устанавливали Lightroom, Snapseed или PicsArt.

Теперь фирменные приложения стали значительно мощнее благодаря ИИ-функциям.

В Samsung инструменты редактирования доступны прямо в "Галерее". В Google Photos есть Magic Eraser, Photo Unblur и HDR tone mapping, которые позволяют быстро улучшить фото.

Профессиональные функции, такие как HSL-кривые или точечное маскирование, по-прежнему требуют сторонних приложений, но для быстрой подготовки фотографий к публикации в соцсетях встроенных инструментов уже достаточно.

ОЗУ-бустеры и "очистители"

ОЗУ-бустеры и очистители памяти когда-то были очень популярны, но часто приносили больше вреда, чем пользы.

Такие программы принудительно закрывали фоновые процессы, после чего телефону приходилось заново загружать их из хранилища. Это замедляет работу и заставляет устройство работать активнее. Похожая проблема была и с приложениями для экономии заряда батареи. Они могли переводить в режим глубокого сна даже те приложения, которые пользователь часто открывает.

Современный Android уже имеет функцию Adaptive Battery. Система сама изучает привычки пользователя, ограничивает фоновую активность ненужных приложений и оставляет ресурсы для более важных задач.

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