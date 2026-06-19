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Главная Технологии 3 лучших Android-смартфона с поддержкой стилуса в 2026 году

3 лучших Android-смартфона с поддержкой стилуса в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 14:24
Лучшие Android-смартфоны со стилусом в 2026 году: 3 модели
Смартфоны со стилусом. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Стилус когда-то казался почти забытой деталью смартфонов, но большие экраны и складные модели вновь вернули его в игру. Теперь это не просто аксессуар для заметок, а инструмент для работы, рисования и управления пространством на экране.

О трёх лучших моделях со стилусом в 2026 году пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Moto G Stylus 2026

Moto G Stylus 2026 вышел в апреле 2026 года как смартфон среднего класса.

Смартфон Motorola Moto G Stylus 5G 2026
Смартфон Moto G Stylus 2026. Фото: ek.ua

Стилус входит в комплект и прячется в нижнем правом углу корпуса. Смартфон доступен в цветах Coal Smoke и Lavender Mist. Модель получила 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 5000 нит.

Стилус в Moto G Stylus 2026 является активным, в частности, с технологией AES. Это обеспечивает более высокую точность, чем у обычных емкостных перьев, и лучше подходит для заметок или рисунков.

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Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra вышел в феврале 2026 года и относится к флагманскому сегменту.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra
Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: ek.ua

Смартфон работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Он рассчитан на высокие настройки мобильных игр и новые задачи, связанные с искусственным интеллектом. Galaxy S26 Ultra оснащен 6,9-дюймовым OLED-дисплеем QHD+ с частотой обновления 120 Гц. Также он имеет функцию Privacy Display, которая препятствует просмотру экрана через плечо.

Главное преимущество модели для работы со стилусом — встроенный S Pen. Он использует технологию Wacom EMR и поддерживает более 4096 уровней нажатия. Благодаря этому Galaxy S26 Ultra позиционируется как один из лучших Android-смартфонов для рукописных заметок и рисования.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 6 вышел в июле 2024 года. Он старше Fold 7, но именно Fold 6 остался важным вариантом для тех, кому нужен складной смартфон со стилусом.

Смартфон Samsung Galaxy Fold6
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6. Фото: ek.ua

Причина в том, что в Fold 7 Samsung убрала дигитайзер Wacom, чтобы сделать устройство тоньше. Из-за этого Fold 6 сохранил позицию одного из главных складных смартфонов с полноценной поддержкой стилуса.

В отличие от Galaxy S26 Ultra, S Pen не входит в комплект Galaxy Z Fold 6. Его нужно покупать отдельно.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфон, как и другие электронные устройства, нуждается в периодическом полном выключении. Специалисты советуют делать это хотя бы раз в неделю, независимо от того, использует ли пользователь Android-устройство или iPhone.

Также Новини.LIVE сообщали, что каждый Android-смартфон имеет определённый период официальной поддержки, по истечении которого производитель прекращает выпускать обновления системы и безопасности. Сам телефон не перестанет работать сразу, однако без регулярных обновлений он постепенно становится менее защищенным от новых угроз.

функции смартфона Android-смартфон стилус
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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