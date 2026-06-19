Найкращі Android-смартфони зі стилусом у 2026 році: 3 моделі

Смартфони зі стилусом. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Стилус колись здавався майже забутою деталлю смартфонів, але великі екрани й складані моделі знову повернули його в гру. Тепер це не просто аксесуар для нотаток, а інструмент для роботи, малювання й керування простором на екрані.

Про три найкращі моделі зі стилусом у 2026 році пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Moto G Stylus 2026

Moto G Stylus 2026 вийшов у квітні 2026 року як смартфон середнього класу.

Смартфон Moto G Stylus 2026. Фото: ek.ua

Стилус входить у комплект і ховається в нижньому правому куті корпусу. Смартфон доступний у кольорах Coal Smoke та Lavender Mist. Модель отримала 6,7-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц. Пікова яскравість екрана сягає 5000 ніт.

Стилус у Moto G Stylus 2026 активний, зокрема AES. Це дає вищу точність, ніж у звичайних місткісних пер, і краще підходить для нотаток або малюнків.

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Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra вийшов у лютому 2026 року й належить до флагманського сегмента.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: ek.ua

Смартфон працює на Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Він розрахований на високі налаштування мобільних ігор і нові завдання, пов'язані зі штучним інтелектом. Galaxy S26 Ultra має 6,9-дюймовий OLED-дисплей QHD+ із частотою оновлення 120 Гц. Також він має функцію Privacy Display, яка заважає переглядати екран через плече.

Головна перевага моделі для роботи зі стилусом — вбудований S Pen. Він використовує технологію Wacom EMR і підтримує понад 4096 рівнів натискання. Завдяки цьому Galaxy S26 Ultra подається як один із найкращих Android-смартфонів для рукописних нотаток і малювання.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 6 вийшов у липні 2024 року. Він старіший за Fold 7, але саме Fold 6 залишився важливим варіантом для тих, кому потрібен складаний смартфон зі стилусом.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6. Фото: ek.ua

Причина в тому, що у Fold 7 Samsung прибрала дигітайзер Wacom, щоб зробити пристрій тоншим. Через це Fold 6 зберіг позицію одного з головних складаних смартфонів з повноцінною підтримкою стилуса.

На відміну від Galaxy S26 Ultra, S Pen не входить у комплект Galaxy Z Fold 6. Його потрібно купувати окремо.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфон, як і інші електронні пристрої, потребує періодичного повного вимкнення. Фахівці радять робити це хоча б раз на тиждень, незалежно від того, чи користувач має Android-пристрій, чи iPhone.

Також Новини.LIVE розповідали, що кожен Android-смартфон має визначений період офіційної підтримки, після якого виробник припиняє випускати оновлення системи та безпеки. Сам телефон не перестане працювати одразу, однак без регулярних патчів він поступово стає менш захищеним перед новими загрозами.