Как настроить Nova Launcher на Android и сделать телефон на год моложе

Настройка Nova Launcher и смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Замена одного приложения на Android может изменить впечатления от смартфона без сброса настроек и вмешательства в систему. Речь идет о Nova Launcher — лаунчере, который обновляет главный экран и может визуально ускорить работу телефона.

О том, как Nova Launcher меняет использование Android-смартфона, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

Что такое лаунчер на Android

Лаунчер на Android — это обычное приложение, которое можно установить на смартфон. Оно не изменяет операционную систему, не затрагивает личные данные и не влияет на настройки устройства.

Nova Launcher работает как новый интерфейс поверх Android. После установки система просто перенаправляет нажатие кнопки "Домой" в Nova вместо стандартного лаунчера.

Поэтому файлы, безопасность и основные настройки остаются без изменений, хотя сам телефон начинает выглядеть и восприниматься по-другому.

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Что меняет Nova Launcher

После запуска Nova берет на себя главный экран, меню приложений, док и анимацию переходов.

В Samsung One UI пользователь получает довольно жесткую сетку и фиксированные отступы. Nova позволяет настраивать размер сетки практически так, как удобно самому пользователю.

Также в Nova есть функция subgrid, которая позволяет размещать иконки и виджеты точнее, чем в стандартной сетке. Благодаря этому можно убрать неудобные пустые места, плотнее разместить элементы или даже накладывать виджеты друг на друга.

Nova Launcher позволяет изменить и меню приложений. Вместо горизонтальной прокрутки, которая используется в Samsung, можно сделать вертикальный список с собственными вкладками, папками и группировкой.

Меню приложений Nova Launcher. Фото: MakeUseOf

Док также можно настроить под себя. Его можно сделать прокручиваемым на несколько страниц, а каждую иконку — изменить отдельно.

Как установить Nova Launcher

Настройка Nova Launcher занимает менее двух минут.

Для этого нужно открыть Google Play Store, найти Nova Launcher и установить его как обычное приложение.

Сначала можно воспользоваться бесплатной версией. Если позже понадобятся дополнительные жесты или расширенные функции, можно отдельно разблокировать версию Prime.

После установки Nova Launcher нужно открыть приложение и пройти краткую настройку.

Он задаст несколько вопросов о внешнем виде. Также Nova может перенести существующее расположение главного экрана с Samsung, чтобы не пришлось заново расставлять все иконки и папки.

Чтобы сделать Nova основным лаунчером, нужно зайти в настройки телефона, открыть раздел "Приложения", выбрать "Выбрать приложения по умолчанию", перейти в "Домашний экран" и заменить стандартный лаунчер Samsung на Nova Launcher.

После этого достаточно нажать кнопку "Домой", чтобы проверить новый интерфейс.

Какие минусы могут возникнуть после перехода

Самая заметная потеря может касаться жестов. Код, отвечающий за свайпы, такие как переход к недавним приложениям, тесно связан со стандартным лаунчером. Когда пользователь переходит на сторонний лаунчер, тот вынужден обходить это ограничение, а не работать с жестами напрямую.

Из-за этого иногда могут возникать задержки или менее плавная работа жестов. В то же время Nova создан легким и быстрым, поэтому для тех, кто нечасто пользуется свайпами, это может быть несущественной проблемой.

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