Застосунки, що швидко розряджають смартфон: список

Застосунки на екрані смартфона та смартфон в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Смартфон може швидко втрачати заряд не лише через зношений акумулятор. Часто батарею активніше розряджають застосунки, які щодня працюють у фоновому режимі, завантажують дані та постійно надсилають сповіщення.

Про те, які застосунки швидко розряджають смартфон, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.UA.

Facebook та Instagram

Застосунки Facebook та Instagram від Meta очолюють антирейтинг програм, які активно витрачають заряд смартфона. Вони постійно працюють у фоновому режимі, оновлюють стрічку, кешують зображення, завантажують відео та надсилають багато сповіщень.

Щоб зменшити навантаження на батарею, у налаштуваннях телефона можна заборонити цим застосункам фонову активність. В Instagram також варто вимкнути автозапуск відео, а для Facebook можна розглянути перехід на полегшену версію Facebook Lite.

TikTok

TikTok називають одним із головних застосунків, які витрачають не лише час, а й заряд смартфона. Нескінченна стрічка коротких відео змушує процесор і графічний чип працювати на максимумі, а екран — постійно оновлювати зображення у високій якості.

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Щоб збільшити автономність гаджета, можна жорстко обмежити фоновий трафік для TikTok і контролювати час використання екрана.

Google Карти

Навігація в режимі реального часу створює велике навантаження на смартфон. Google Карти одночасно використовують GPS-модуль, постійно завантажують карти з мережі та тримають екран увімкненим.

Після завершення поїздки застосунок варто повністю закривати та вивантажувати з оперативної пам'яті. Також можна вимкнути фонове відстеження геолокації, коли користувач нікуди не їде.

Snapchat

Snapchat через специфіку роботи задіює одразу кілька енергомістких функцій. Застосунок використовує камеру пристрою, фільтри доповненої реальності та GPS для карт.

Щоб зменшити витрату заряду, у налаштуваннях конфіденційності телефона можна вимкнути доступ до геолокації та не залишати застосунок відкритим надовго.

YouTube

YouTube також може швидко розряджати смартфон, особливо під час перегляду потокового відео у високій роздільній здатності. Full HD та 4K потребують значних обчислювальних ресурсів і високої яскравості екрана.

Якщо заряд батареї критичний, варто знизити роздільну здатність відео в налаштуваннях плеєра до 720p або 480p. Для невеликого екрана цього часто достатньо, а навантаження на чипсет зменшується у кілька разів.

WhatsApp

WhatsApp постійно підтримує зв'язок із серверами, щоб користувач миттєво отримував повідомлення. Додатково батарею та пам'ять навантажує автоматичне завантаження важких медіафайлів із чатів.

Щоб подовжити час автономної роботи телефона, у налаштуваннях WhatsApp варто вимкнути автоматичне завантаження медіафайлів. Також можна очистити список дозволених сповіщень від другорядних груп.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфон може зіпсуватися не лише через падіння чи подряпини. Іноді найбільшу шкоду йому завдають місця, куди користувачі звично кладуть пристрій щодня, не замислюючись про перегрів, вологу чи інші ризики.

Також Новини.LIVE розповідали, що колись після купівлі нового Android-смартфона доводилося одразу встановлювати цілий набір "обов'язкових" програм. Тепер багато з них стали зайвими, адже система та вбудовані застосунки вже вміють виконувати ті самі завдання без додаткового софту.