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Главная Технологии Идеальный уровень заряда аккумулятора: когда ставить смартфон на зарядку

Идеальный уровень заряда аккумулятора: когда ставить смартфон на зарядку

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 06:32
Найден идеальный уровень заряда батареи: когда лучше всего ставить смартфон на зарядку
Смартфон на зарядке и зарядное устройство. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Многие пользователи заряжают смартфон по привычке — либо дожидаются почти полной разрядки, либо держат его на зарядке до 100%. Однако для аккумулятора лучше избегать крайних значений и поддерживать заряд в безопасном диапазоне.

О том, когда лучше всего ставить смартфон на зарядку, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на РадиоТрек.

Что означает правило 20-80%

Самый распространенный совет для повседневного использования — заряжать смартфон в пределах 20-80%. Это означает, что телефон желательно подключать к зарядке примерно на уровне 20% и отключать, когда заряд достигает 80%.

Такой подход считается компромиссом между удобством и заботой о батарее.

На практике правило 20-80% может оказаться не очень удобным. Заряда в пределах 60-80% иногда не хватает на день активного использования. Кроме того, пользователю приходится постоянно следить за процентами, чтобы вовремя подключить или отключить смартфон.

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Есть и другая стратегия — поддерживать заряд в пределах 50-70%. Некоторые специалисты считают, что такой режим может существенно продлить срок службы аккумулятора. Однако он подходит в основном тем, у кого почти всегда есть доступ к зарядке — дома, в офисе или в машине.

Эксперты обычно сходятся в одном: не стоит регулярно разряжать смартфон до 0%. Так же нежелательно постоянно заряжать его до 100%.

Крайние значения могут сокращать срок службы аккумулятора, поэтому лучше поддерживать заряд в умеренном диапазоне.

Ранее Новини.LIVE писали, что быстрое зарядное устройство не всегда гарантирует быструю зарядку смартфона. На Android скорость может ограничивать один выключенный переключатель в настройках батареи, из-за которого устройство не использует доступную мощность полностью.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфон может быстро терять заряд даже тогда, когда экран выключен и устройство просто лежит в кармане или сумке. Одним из скрытых потребителей энергии является геолокация, ведь некоторые приложения продолжают определять местонахождение в фоновом режиме.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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