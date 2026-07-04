Смартфон быстро разряжается: какие настройки нужно изменить

Смартфоны на зарядке. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Смартфон можно заставить работать дольше без подзарядки, если изменить несколько основных настроек. Наибольшее влияние на заряд оказывают экран, фоновые приложения, беспроводные функции и режим экономии заряда.

О быстрых способах продлить работу смартфона пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Tech Advisor.

Измените настройки экрана

Экран является одним из главных потребителей заряда, поэтому стоит уменьшить яркость или включить автоматическую регулировку. Также можно сократить время ожидания экрана, чтобы он быстрее выключался, когда телефон не используется.

Кроме того, стоит отключить постоянно включенный экран и заставку, ведь они тоже расходуют заряд.

На Android эти параметры обычно можно найти в меню "Настройки" — "Экран и сенсор".

Читайте также:

Включите тёмную тему и уменьшите частоту обновления

Темная тема помогает снизить энергопотребление, особенно если пользователь не хочет постоянно видеть светлый экран.

Её можно включить в разделе "Настройки" — "Экран и сенсорный ввод" — "Тёмная тема".

Также можно отключить повышенную частоту обновления экрана. Она делает изображение более плавным, но расходует больше заряда.

Отключайте ненужные беспроводные функции

Bluetooth, GPS и NFC могут расходовать заряд, даже если сейчас в них нет необходимости. Если пользователь не пользуется этими функциями, их лучше временно отключить.

Найти их можно в меню "Настройки" — "Подключенные устройства" — "Параметры подключения".

Проверьте приложения

Некоторые приложения потребляют значительно больше энергии, чем кажется.

Просмотреть список можно в меню "Настройки" — "Аккумулятор" — "Использование аккумулятора".

Для отдельных приложений можно отключить фоновое использование, чтобы они не оставались активными без необходимости. Также стоит удалить приложения, которыми вы больше не пользуетесь.

Включите режим экономии и обновляйте телефон

Большинство смартфонов имеют режим экономии заряда, который ограничивает часть функций и помогает батарее работать дольше. Его можно включить вручную или настроить автоматический запуск, например, когда заряд падает до 20%.

Обычно эта функция находится в меню "Настройки" — "Аккумулятор" — "Экономия заряда".

Также стоит регулярно обновлять систему и перезагружать смартфон раз в неделю, ведь обновления могут улучшить оптимизацию и безопасность.

Ранее Новини.LIVE писали, что зарядное устройство смартфона может нагреваться во время работы, и это не всегда свидетельствует о поломке. Однако если блок питания становится настолько горячим, что к нему трудно прикоснуться, это уже может быть опасным сигналом и поводом прекратить его использование.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зарядка смартфона кажется настолько привычным действием, что мало кто задумывается о порядке подключения. Однако даже эта мелочь может влиять на то, как долго аккумулятор сохранит свое состояние и насколько стабильно будет работать устройство.