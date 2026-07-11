Не "убивайте" аккумулятор: 5 распространённых ошибок при зарядке смартфона

Смартфоны на зарядке. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Даже простые повседневные привычки при зарядке могут постепенно сокращать срок службы аккумулятора смартфона. Больше всего батарее вредят некачественные зарядные устройства, перегрев, полные разряды и постоянная нагрузка во время зарядки.

О самых распространенных ошибках при зарядке смартфона рассказывает редакция Новини.LIVE.

Что вредит батарее смартфона

Неоригинальные или некачественные адаптеры могут вызывать скачки напряжения. Это способно повредить не только аккумулятор, но и сам смартфон.

Привычка оставлять телефон подключенным к сети на всю ночь может способствовать перегреву и ускорять износ аккумулятора. После достижения 100% смартфон лучше отключать от зарядки.

Активное использование телефона во время зарядки повышает температуру устройства. Из-за этого аккумулятор работает интенсивнее и может быстрее терять ресурс.

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Литий-ионные аккумуляторы лучше переносят частичную подзарядку. Поэтому не стоит регулярно дожидаться, пока уровень заряда упадет до 0%.

Сильная жара или холод негативно влияют на производительность и долговечность батареи. Во время зарядки важно обеспечить нормальную вентиляцию и не оставлять смартфон в местах с высокой температурой.

Ранее Новини.LIVE писали, что поддельное зарядное устройство может быть не просто некачественным аксессуаром, а реальной опасностью. Такая зарядка способна повредить смартфон, вызвать удар током или даже стать причиной пожара.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие пользователи заряжают смартфон по привычке — либо дожидаются почти полной разрядки, либо держат его подключенным до 100%. Однако для аккумулятора лучше избегать крайних значений и поддерживать заряд в более безопасном диапазоне.