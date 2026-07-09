Як перевірити зарядний пристрій на підробку: 7 простих способів

Зарядні пристрої. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Підроблений зарядний пристрій може бути не просто неякісним аксесуаром, а реальною небезпекою. Така зарядка здатна пошкодити смартфон, спричинити удар струмом або навіть стати причиною пожежі.

Про те, як перевірити зарядний пристрій на підробку без спеціальних приладів, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

Використовуйте сумісний зарядний пристрій

Не обов'язково купувати зарядний пристрій безпосередньо у виробника смартфона. Однак важливо, щоб адаптер був сумісний із конкретним пристроєм.

Використання зарядки з невідповідною напругою може пошкодити телефон, а в деяких випадках — суттєво скоротити строк його служби.

Перевірте пакування та інструкцію

Один зі способів, за допомогою якого виробники підробок економлять на товарі — відсутність нормального пакування та інструкцій.

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Якщо зарядний пристрій купують онлайн, він має прийти у фірмовій упаковці з інструкцією.

Також варто звернути увагу на якість друку. В оригінальних товарах не повинно бути розмитого тексту або пікселізованих логотипів.

Не довіряйте лише знакам сертифікації

На упаковці можуть бути знаки якості, зокрема CE для Європи або FCC для США. Вони мають підтверджувати відповідність продукту стандартам безпеки.

Однак шахраї можуть підробляти такі маркування, тому не варто орієнтуватися лише на них. Додатково потрібно перевірити, чи є детальні інструкції з безпеки та експлуатації.

Огляньте штирі вилки

Перед підключенням зарядного пристрою до розетки варто оглянути штирі вилки.

Вони не повинні бути занадто довгими або занадто короткими, адже це може створити проблеми з підключенням.

Також потрібно звернути увагу на поверхню штирів. У справжніх зарядних пристроях вона має бути матовою, без подряпин або зайвого блиску.

Зверніть увагу на вагу зарядки

Підроблені зарядні пристрої часто значно легші за оригінальні. Причина в тому, що всередині них можуть бути відсутні важливі компоненти, зокрема запобіжник.

Оригінальні зарядні пристрої зазвичай важать від 56 до 113 грамів. Якщо адаптер здається надто легким, це може бути приводом засумніватися в його автентичності.

Перевірте кабель на пошкодження

Зношені або підроблені кабелі також можуть бути небезпечними. Головна ознака несправності — оголені дроти.

Також варто звернути увагу на довжину кабелю. Оригінальний Apple Lightning має довжину 1 м, а стандартні USB-C кабелі Samsung — близько 1,5 м.

Якщо кабель коротший або має погано закріплені контакти, це може свідчити про підробку.

Уникайте контакту з водою

Зарядні пристрої та кабелі не повинні контактувати з вологою. Навіть конденсат або піт можуть вплинути на їхню роботу.

Якщо зарядка намокла, краще замінити її, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.

Раніше Новини.LIVE писали, що заряджання смартфона здається звичною дією, однак навіть у цьому процесі є нюанси. Зокрема, користувачам варто зважати на те, що підключати першим — телефон до кабелю чи зарядний пристрій до розетки.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато користувачів роками залишають зарядні пристрої в розетці й хвилюються, що вони постійно "накручують" електроенергію. Насправді сучасні адаптери в режимі очікування споживають настільки мало, що це майже не впливає на рахунок за світло.