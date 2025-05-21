Як дізнатися введений пароль Wi-Fi-мережі на Android, iPhone, Windows і Mac

Значок Wi-Fi на вікні автобуса. Фото: Unsplash

Майже у кожного була така ситуація, коли новий телефон або ноутбук вже в руках, а Wi-Fi — недоступний, бо пароль давно загубився. Він або надрукований на звороті роутера в іншій кімнаті, або записаний десь на стікері, якого не знайти. Але є прості способи з'ясувати пароль без потреби турбувати родичів чи колег.

Про це пише Gizmodo.

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Сучасні пристрої зазвичай автоматично зберігають паролі, до яких ви вже підключалися. Отже, навіть якщо ви їх не пам'ятаєте, вони залишаються в системі — і їх можна знайти.

На Android

Якщо у вас смартфон Google Pixel, відкрийте налаштування, перейдіть до розділу "Мережа та інтернет" — "Інтернет" і натисніть на значок шестерні біля активної мережі Wi-Fi. Далі оберіть "Поділитися", підтвердьте свою особу (наприклад, через відбиток пальця або PIN-код), і з'явиться QR-код із даними для входу. Під ним буде й сам пароль.

На пристроях Samsung Galaxy шлях схожий: "Налаштування" — "Підключення" — "Wi-Fi" — натисніть на шестерню біля назви мережі. Поле з паролем буде приховане зірочками, але натиснувши на значок ока та пройшовши ідентифікацію, ви побачите його відкритим.

На інших Android-смартфонах інтерфейс може дещо відрізнятися, але логіка залишається такою ж — знайти сторінку параметрів Wi-Fi та переглянути збережений пароль.

На iPhone

В iOS знайти пароль ще простіше. Увійдіть у "Налаштування", далі — "Wi-Fi", і натисніть на іконку інформації ("i" у колі) поруч із назвою мережі. У полі "Пароль" торкніться його, і після автентифікації за допомогою Face ID або PIN-коду ви побачите збережений пароль. Його також можна швидко скопіювати.

На цій же сторінці можна налаштувати автоматичне підключення, активувати режим економії трафіку або забути мережу, щоб у майбутньому довелося вводити пароль заново.

На Windows

У Windows відкрийте "Параметри" — "Мережа й Інтернет" — "Wi-Fi" і натисніть на активну мережу. В її властивостях натисніть "Переглянути" поряд із пунктом "Ключ безпеки Wi-Fi", і система покаже пароль.

Тут також можна переглянути IP-адресу, налаштування DNS та змінити параметри збережених мереж — наприклад, видалити старі або додати нові.

На macOS

На комп'ютерах Apple відкрийте меню Apple — "Системні налаштування" — "Wi-Fi". Активна мережа буде згори, але щоб побачити її пароль, прокрутіть униз до розділу "Відомі мережі". Там натисніть на три крапки поруч із потрібною мережею та оберіть "Копіювати пароль". Потім вставте його у текстовий редактор (наприклад, TextEdit чи Notes), щоб побачити.

Також у розділі "Додатково" можна побачити всі мережі, до яких підключався ваш Mac, і для кожної з них викликати опцію копіювання пароля.

Нагадаємо, в оновленні iOS 19 з'явиться невелика, але зручна функція: тепер дані для входу в публічні Wi-Fi мережі автоматично синхронізуватимуться між усіма пристроями Apple. Достатньо один раз заповнити вебформу на одному гаджеті — і решта пристроїв під'єднаються до мережі самостійно.

Також ми писали, що з нестабільним Wi-Fi з'єднанням може зіткнутися власник будь-якого смартфона, причому саме тоді, коли інтернет потрібен найбільше. Причиною можуть бути не лише технічні несправності, а й інші, менш очевидні чинники.