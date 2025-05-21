Как узнать введенный пароль Wi-Fi-сети на Android, iPhone, Windows и Mac

Значок Wi-Fi на окне автобуса. Фото: Unsplash

Почти у каждого была такая ситуация, когда новый телефон или ноутбук уже в руках, а Wi-Fi — недоступен, потому что пароль давно потерялся. Он или напечатан на обороте роутера в другой комнате, или записан где-то на стикере, которого не найти. Но есть простые способы выяснить пароль без необходимости беспокоить родственников или коллег.

Об этом пишет Gizmodo.

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Современные устройства обычно автоматически сохраняют пароли, к которым вы уже подключались. Так что, даже если вы их не помните, они остаются в системе — и их можно найти.

На Android

Если у вас смартфон Google Pixel, откройте настройки, перейдите в раздел "Сеть и интернет" — "Интернет" и нажмите на значок шестеренки возле активной сети Wi-Fi. Далее выберите "Поделиться", подтвердите свою личность (например, через отпечаток пальца или PIN-код), и появится QR-код с данными для входа. Под ним будет и сам пароль.

На устройствах Samsung Galaxy путь похож: "Настройки" — "Подключения" — "Wi-Fi" — нажмите на шестеренку возле названия сети. Поле с паролем будет скрыто звездочками, но нажав на значок глаза и пройдя идентификацию, вы увидите его открытым.

На других Android-смартфонах интерфейс может несколько отличаться, но логика остается такой же — найти страницу параметров Wi-Fi и просмотреть сохраненный пароль.

На iPhone

В iOS найти пароль еще проще. Войдите в "Настройки", далее — "Wi-Fi", и нажмите на иконку информации ("i" в круге) рядом с названием сети. В поле "Пароль" коснитесь его, и после аутентификации с помощью Face ID или PIN-кода вы увидите сохраненный пароль. Его также можно быстро скопировать.

На этой же странице можно настроить автоматическое подключение, активировать режим экономии трафика или забыть сеть, чтобы в будущем пришлось вводить пароль заново.

На Windows

В Windows откройте "Параметры" — "Сеть и Интернет" — "Wi-Fi" и нажмите на активную сеть. В ее свойствах нажмите "Просмотреть" рядом с пунктом "Ключ безопасности Wi-Fi", и система покажет пароль.

Здесь также можно просмотреть IP-адрес, настройки DNS и изменить параметры сохраненных сетей — например, удалить старые или добавить новые.

На macOS

На компьютерах Apple откройте меню Apple — "Системные настройки" — "Wi-Fi". Активная сеть будет сверху, но чтобы увидеть ее пароль, прокрутите вниз до раздела "Известные сети". Там нажмите на три точки рядом с нужной сетью и выберите "Копировать пароль". Затем вставьте его в текстовый редактор (например, TextEdit или Notes), чтобы увидеть.

Также в разделе "Дополнительно" можно увидеть все сети, к которым подключался ваш Mac, и для каждой из них вызвать опцию копирования пароля.

Напомним, в обновлении iOS 19 появится небольшая, но удобная функция: теперь данные для входа в публичные Wi-Fi сети автоматически будут синхронизироваться между всеми устройствами Apple. Достаточно один раз заполнить веб-форму на одном гаджете — и остальные устройства подключатся к сети самостоятельно.

Также мы писали, что с нестабильным Wi-Fi соединением может столкнуться владелец любого смартфона, причем именно тогда, когда интернет нужен больше всего. Причиной могут быть не только технические неисправности, но и другие, менее очевидные факторы.