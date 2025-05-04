Wi-Fi не працює на телефоні — які причини та як діяти

Що робити, якщо смартфон не під'єднується до мережі Wi-Fi
Нестабільне підключення до Wi-Fi може спіткати користувача будь-якої моделі смартфона у найневдалішу мить, коли інтернет потрібен терміново. Іноді проблеми можуть бути пов'язані не лише з апаратними несправностями.
Про це пише ITsider.
Як діяти, якщо телефон не під'єднується до мережі
Насамперед варто перезавантажити пристрій, аби усунути тимчасові програмні збої. Після повторного ввімкнення перевірте, чи активований модуль Wi-Fi в налаштуваннях і чи перебуваєте ви у зоні дії сигналу. Якщо з'єднання все ще не встановлюється, спробуйте під'єднатися до іншої мережі — так стане зрозуміло, чи проблема в маршрутизаторі. Також доцільно "забути" поточну точку доступу та під'єднатися заново, уважно ввівши пароль.
Коли базові дії не дали результату, перейдіть до розділу оновлень системи й переконайтеся, що на смартфоні встановлена найновіша прошивка. Якщо й після цього зв'язок не з'явився, спробуйте скинути мережеві налаштування: цей крок видалить усі збережені точки доступу й паролі, утім часто допомагає усунути глибші конфлікти в програмному забезпеченні.
Якщо жоден із запропонованих методів не спрацював, імовірною причиною є апаратна несправність модуля Wi-Fi. У такому разі найкраще рішення — звернутися до авторизованого сервісного центру для детальної діагностики та ремонту, аби відновити стабільний доступ до мережі.
Нагадаємо, користувачі звикли до бездротового доступу в інтернет, і майже всі пристрої, якими ми користуємося, залежать від Wi-Fi. Проте не всі знають про те, як ця технологія впливає на здоров'я людини.
Також ми писали, що звичка тримати зарядний пристрій в розетці після від'єднання від неї смартфона має відношення до категорії шкідливих. Адаптер живлення даремно споживає електроенергію й у певних випадках навіть може загорітися.
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