Wi-Fi не працює на телефоні — які причини та як діяти

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Нестабільне підключення до Wi-Fi може спіткати користувача будь-якої моделі смартфона у найневдалішу мить, коли інтернет потрібен терміново. Іноді проблеми можуть бути пов'язані не лише з апаратними несправностями.

Про це пише ITsider.

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Як діяти, якщо телефон не під'єднується до мережі

Насамперед варто перезавантажити пристрій, аби усунути тимчасові програмні збої. Після повторного ввімкнення перевірте, чи активований модуль Wi-Fi в налаштуваннях і чи перебуваєте ви у зоні дії сигналу. Якщо з'єднання все ще не встановлюється, спробуйте під'єднатися до іншої мережі — так стане зрозуміло, чи проблема в маршрутизаторі. Також доцільно "забути" поточну точку доступу та під'єднатися заново, уважно ввівши пароль.

Коли базові дії не дали результату, перейдіть до розділу оновлень системи й переконайтеся, що на смартфоні встановлена найновіша прошивка. Якщо й після цього зв'язок не з'явився, спробуйте скинути мережеві налаштування: цей крок видалить усі збережені точки доступу й паролі, утім часто допомагає усунути глибші конфлікти в програмному забезпеченні.

Якщо жоден із запропонованих методів не спрацював, імовірною причиною є апаратна несправність модуля Wi-Fi. У такому разі найкраще рішення — звернутися до авторизованого сервісного центру для детальної діагностики та ремонту, аби відновити стабільний доступ до мережі.

Нагадаємо, користувачі звикли до бездротового доступу в інтернет, і майже всі пристрої, якими ми користуємося, залежать від Wi-Fi. Проте не всі знають про те, як ця технологія впливає на здоров'я людини.

Також ми писали, що звичка тримати зарядний пристрій в розетці після від'єднання від неї смартфона має відношення до категорії шкідливих. Адаптер живлення даремно споживає електроенергію й у певних випадках навіть може загорітися.