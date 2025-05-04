Wi-Fi не работает на телефоне — какие причины и как действовать

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Нестабильное подключение к Wi-Fi может настигнуть пользователя любой модели смартфона в самый неудачный момент, когда интернет нужен срочно. Иногда проблемы могут быть связаны не только с аппаратными неисправностями.

Об этом пишет ITsider.

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Прежде всего стоит перезагрузить устройство, чтобы устранить временные программные сбои. После повторного включения проверьте, активирован ли модуль Wi-Fi в настройках и находитесь ли вы в зоне действия сигнала. Если соединение все еще не устанавливается, попробуйте подключиться к другой сети — так станет понятно, проблема ли в маршрутизаторе. Также целесообразно "забыть" текущую точку доступа и подключиться заново, внимательно введя пароль.

Когда базовые действия не дали результата, перейдите в раздел обновлений системы и убедитесь, что на смартфоне установлена самая новая прошивка. Если и после этого связь не появилась, попробуйте сбросить сетевые настройки: этот шаг удалит все сохраненные точки доступа и пароли, но часто помогает устранить более глубокие конфликты в программном обеспечении.

Если ни один из предложенных методов не сработал, вероятной причиной является аппаратная неисправность модуля Wi-Fi. В таком случае лучшее решение — обратиться в авторизованный сервисный центр для детальной диагностики и ремонта, чтобы восстановить стабильный доступ к сети.

Напомним, пользователи привыкли к беспроводному доступу в интернет, и почти все устройства, которыми мы пользуемся, зависят от Wi-Fi. Однако не все знают о том, как эта технология влияет на здоровье человека.

Также мы писали, что привычка держать зарядное устройство в розетке после отсоединения от нее смартфона имеет отношение к категории вредных. Адаптер питания впустую потребляет электроэнергию и в определенных случаях даже может загореться.