NASA випробує ядерну тягу для польотів на Марс у 2028 році

Ровер Perseverance на поверхні Марсу. Фото: NASA

NASA планує у 2028 році випробувати Space Reactor-1 Freedom — космічний апарат із ядерно-електричною силовою установкою. Технологія має доставити на Марс три вертольоти Skyfall і в перспективі скоротити час польотів до Червоної планети.

Як NASA хоче використати ядерну тягу для польотів до Марса

NASA разом із міжнародними та комерційними партнерами активно готується до нових місій на Місяць, але паралельно розвиває технології для польотів на Марс. Одним із таких проєктів став Space Reactor-1 Freedom — апарат на ядерній тязі, який має перевірити новий підхід до міжпланетних місій.

Його запуск планують у 2028 році, якщо підготовка відбуватиметься за графіком. Апарат повинен стати демонстрацією технології, яка може зменшити тривалість польотів до Марса та зробити його дослідження активнішим.

Space Reactor-1 Freedom розробляють для доставки на Марс трьох вертольотів Skyfall. За задумом, вони схожі на Ingenuity — невеликий вертоліт, який вирушив на Червону планету разом із марсоходом Perseverance у 2021 році.

Skyfall можуть використовувати для розвідки потенційних місць посадки майбутніх пілотованих місій. Такий підхід дає змогу досліджувати території з повітря та отримувати більше даних про поверхню Марса.

Як працює ядерно-електрична силова установка

Space Reactor-1 Freedom є ядерно-електричною ракетою. Така система використовує електрику для іонізації палива, зокрема ксенону, і створює повільну, але стабільну тягу.

Спочатку апарат має вивести у космос звичайна ракета. Після цього Space Reactor-1 Freedom запустить власний ядерно-електричний двигун.

NASA вже використовувало електричні ракети на сонячній енергії, зокрема в місії Psyche. Водночас ядерно-електрична система має перевагу для далеких польотів, адже на великих відстанях від Сонця сонячного світла стає менше.

NASA працює над ядерними двигунами ще з 1960-х років. Тоді агентство розвивало програму NERVA, яка передбачала створення ядерного теплового ракетного двигуна для майбутніх польотів на Марс.

Ця програма дійшла до наземних випробувань, але її скасували за часів адміністрації Річарда Ніксона після скорочення фінансування космічних проєктів після програми Apollo. Пізніше США знову поверталися до ідеї ядерних ракет, зокрема в межах програми Timberwind, але ці розробки не просунулися далеко.

На відміну від NERVA, Space Reactor-1 Freedom використовує не ядерно-теплову, а ядерно-електричну технологію. У першому випадку реактор нагріває паливо для створення великої тяги, а в другому — виробляє електрику для роботи іонного двигуна.

Space Reactor-1 Freedom має дістатися Марса приблизно за рік і після цього розгорнути вертольоти Skyfall. Це буде прототип, а не фінальна система для швидкісних міжпланетних перельотів.

У майбутньому потужніші ядерно-електричні ракети потенційно зможуть долати шлях до Червоної планети за два-три місяці. Це значно менше, ніж час польоту хімічних ракет.

