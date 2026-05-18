Телескоп Hubble показав рідкісну лінзоподібну галактику у сузір'ї Ерідана

Космічний телескоп Hubble. Фото: NASA

Космічний телескоп Hubble зробив знімок рідкісної лінзоподібної галактики NGC 1266, яка розташована приблизно за 100 млн світлових років від Землі у сузір'ї Ерідан. Цей об'єкт цікавий тим, що поєднує риси різних типів галактик і, ймовірно, пережив потужне зіткнення в минулому.

Чим особлива NGC 1266

NGC 1266 належить до лінзоподібних галактик. Такі об'єкти мають яскраву центральну опуклість і плоский диск, як у спіральних галактик, але не мають виразних спіральних рукавів.

Водночас вони схожі на еліптичні галактики, адже в них майже припинилося формування нових зірок. Тобто галактика ще містить багато відносно молодих світил, але процес народження нових зірок у ній майже зупинився.

Лінзоподібна галактика NGC 1266, зафіксована космічний телескопом NASA. Фото: NASA, ESA

Астрономи відносять NGC 1266 до галактик після спалаху зореутворення. Це означає, що в минулому вона пережила активний період народження зірок, але тепер цей процес різко згас.

За оцінками вчених, такі галактики становлять лише близько 1% від загальної кількості галактик у локальному Всесвіті. Саме тому спостереження Hubble має особливу цінність.

Науковці вважають, що приблизно 500 млн років тому NGC 1266 зіткнулася з меншою галактикою. Це зіткнення могло спричинити потужний сплеск зореутворення і змінити структуру самої галактики.

Після цього її центральна частина стала більшою, а значні обсяги газу були спрямовані до надмасивної чорної діри в центрі. Коли газ почав активно надходити до чорної діри, вона стала значно активнішою. У результаті виникли потужні потоки газу та космічні вітри.

Саме вони, разом із попереднім спалахом зореутворення, поступово виснажили запаси газу, необхідного для появи нових зірок. Без цього "пального" галактика фактично втратила здатність активно створювати нові світила.

Навіть той газ, який залишився всередині NGC 1266, не може ефективно утворювати нові зірки. Причина — сильна турбулентність усередині галактики.

Такі хаотичні рухи заважають газу стискатися у щільні хмари, з яких зазвичай і народжуються зорі. Через це галактика залишається своєрідним "післясвітлом" давнього космічного зіткнення.

