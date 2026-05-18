Телескоп Hubble показал редкую линзовидную галактику в созвездии Эридана

Космический телескоп Hubble. Фото: NASA

Космический телескоп Hubble сделал снимок редкой линзовидной галактики NGC 1266, которая расположена примерно в 100 млн световых лет от Земли в созвездии Эридан. Этот объект интересен тем, что сочетает черты разных типов галактик и, вероятно, пережил мощное столкновение в прошлом.

Чем особенна NGC 1266

NGC 1266 относится к линзовидным галактикам. Такие объекты имеют яркую центральную выпуклость и плоский диск, как у спиральных галактик, но не имеют отчетливых спиральных рукавов.

В то же время они похожи на эллиптические галактики, ведь в них почти прекратилось формирование новых звезд. То есть галактика еще содержит много относительно молодых светил, но процесс рождения новых звезд в ней почти остановился.

Линзовидная галактика NGC 1266, зафиксированная космический телескопом NASA. Фото: NASA, ESA

Астрономы относят NGC 1266 к галактикам после вспышки звездообразования. Это означает, что в прошлом она пережила активный период рождения звезд, но теперь этот процесс резко угас.

По оценкам ученых, такие галактики составляют лишь около 1% от общего количества галактик в локальной Вселенной. Именно поэтому наблюдение Hubble имеет особую ценность.

Ученые считают, что примерно 500 млн лет назад NGC 1266 столкнулась с меньшей галактикой. Это столкновение могло вызвать мощный всплеск звездообразования и изменить структуру самой галактики.

После этого ее центральная часть стала больше, а значительные объемы газа были направлены к сверхмассивной черной дыре в центре. Когда газ начал активно поступать к черной дыре, она стала значительно активнее. В результате возникли мощные потоки газа и космические ветры.

Именно они, вместе с предыдущей вспышкой звездообразования, постепенно истощили запасы газа, необходимого для появления новых звезд. Без этого "горючего" галактика фактически потеряла способность активно создавать новые светила.

Даже тот газ, который остался внутри NGC 1266, не может эффективно образовывать новые звезды. Причина — сильная турбулентность внутри галактики.

Такие хаотичные движения мешают газу сжиматься в плотные облака, из которых обычно и рождаются звезды. Из-за этого галактика остается своеобразным "послесветом" давнего космического столкновения.

