Главная Технологии Космос не молчит полностью: что зафиксировали зонды Voyager

Дата публикации 13 мая 2026 10:34
Зонды Voyager фиксируют жуткие звуки из космоса: что это на самом деле
Зонд Voyager-1. Фото: NASA/JPL-Caltech

Космические аппараты Voyager десятилетиями фиксируют волны в межпланетном и межзвездном пространстве. Для людей эти записи звучат как свист, гул или белый шум, из-за чего их часто называют "жуткими звуками космоса".

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на IFLScience.

Какие звуки удалось зафиксировать зондам Voyager в космосе

В привычном понимании звук не может распространяться в вакууме, ведь ему нужна среда — воздух, вода или другое вещество. Именно поэтому человек, оказавшись в открытом космосе, не услышал бы таких звуков напрямую.

Но космос не является абсолютно пустым. В нем есть очень разреженная плазма, заряженные частицы солнечного ветра и межзвездное вещество. В этой среде могут распространяться плазменные волны, которые аппараты фиксируют приборами, а затем их превращают в звук, доступный для человеческого слуха.

Зонды Voyager фиксируют не голоса, не сигналы инопланетян и не звуки в обычном смысле, а колебания плазмы. Они возникают в солнечном ветре, возле планет и на границе гелиосферы — области, где воздействие Солнца соприкасается с межзвездной средой.

Именно эти волны после обработки звучат как свист, шум или странные электронные переливы. Из-за непривычного звучания часть слушателей воспринимает их как пугающие или тревожные.

Voyager-1 и Voyager-2 пролетели мимо гигантских планет Солнечной системы, а затем вышли в межзвездное пространство. Благодаря этому их данные имеют огромную научную ценность.

Записи плазменных волн помогают исследователям понять, как солнечный ветер взаимодействует с планетами, где проходит граница влияния Солнца и что происходит там, где начинается межзвездное пространство.

Некоторые записи хорошо согласуются с известными процессами — движением плазмы, солнечной активностью или взаимодействием частиц на границе гелиосферы. Но часть сигналов до сих пор остается сложной для объяснения.

Это не означает, что они имеют искусственное происхождение. Скорее всего, речь идет о естественных процессах в очень разреженной среде, которую ученые еще не до конца понимают.

Ранее Новини.LIVE писали, что NASA открыла полный фотоархив миссии Artemis II, во время которой астронавты совершили облет Луны на корабле Orion. В коллекцию вошли 12 217 снимков Земли, Луны и глубокого космоса, которые ранее публиковались лишь частично.

Также Новини.LIVE рассказывали, что комета 3I/ATLAS, которая стала третьим подтвержденным межзвездным объектом в Солнечной системе, могла сформироваться в значительно более холодных условиях, чем те, в которых возникала наша система. К такому выводу исследователи из Мичиганского университета пришли после анализа состава воды в веществе кометы.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
