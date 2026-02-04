Видео
Видео

Главная Технологии Юпитер оказался не таким, как считалось ранее — исследование ученых

Юпитер оказался не таким, как считалось ранее — исследование ученых

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 14:24
Новые данные NASA изменили представление о форме и размерах Юпитера — исследование
Планета Юпитер. Фото: Unsplash

Новый анализ данных NASA уточнил форму и точные размеры Юпитера и обнаружил расхождения с оценками, сделанными во время миссий 1970-х годов. Благодаря серии современных радиоизмерений ученые получили самую подробную модель параметров газового гиганта за десятилетия.

Об этом пишет Phys.

Что показало новое исследование Юпитера

Исследование опирается на 26 новых измерений космического аппарата Juno, орбита которого с 2021 года позволяет проходить за Юпитером относительно Земли. Такое положение позволило точнее отследить, как радиосигналы преломляются в атмосфере планеты, и на этой основе построить обновленную модель ее формы.

Результаты показали, что на экваторе Юпитер примерно на 8 километров уже, чем считали ранее, а в районе полюсов — на 24 километра более плоский. Это означает более тонкий профиль и более сильное сплющивание, чем фиксировали предыдущие измерения почти полвека назад.

Ранее форму Юпитера оценивали по нескольким радиоизмерениям, полученным во время миссий Voyager и Pioneer в 1970-х. Зато данные Juno, который работает возле планеты с 2016 года, дали исследователям десятки новых точек для сравнения и уточнения расчетов.

Анализ преломления сигналов позволил построить детальные карты температуры и плотности атмосферы Юпитера, что помогло лучше согласовать модели внутреннего строения планеты с данными о гравитации и атмосферных процессах.

Исследователи подчеркивают, что даже разница в несколько километров имеет значение для понимания того, как устроены газовые гиганты. Юпитер остается ключевым ориентиром для изучения подобных планет как в Солнечной системе, так и за ее пределами, поэтому обновленные параметры могут влиять на представление о формировании и эволюции планет в целом.

Напомним, для технологически развитой цивилизации межзвездные путешествия могут оказаться значительно проще, если использовать природные объекты, которые уже движутся со сверхвысокими скоростями. Астрофизики рассматривают комету 3I/ATLAS как возможный пример такого "транспорта".

Также мы писали, что человечеству удалось зафиксировать 10-секундную вспышку сверхвысокой энергии из одного из самых отдаленных регионов Вселенной. Данные с двух спутников подтвердили, что сигнал поступил с расстояния около 13 миллиардов световых лет от Земли.

NASA космос ученые исследование Юпитер
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
