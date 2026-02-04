Новые данные NASA изменили представление о форме и размерах Юпитера — исследование

Планета Юпитер. Фото: Unsplash

Новый анализ данных NASA уточнил форму и точные размеры Юпитера и обнаружил расхождения с оценками, сделанными во время миссий 1970-х годов. Благодаря серии современных радиоизмерений ученые получили самую подробную модель параметров газового гиганта за десятилетия.

Что показало новое исследование Юпитера

Исследование опирается на 26 новых измерений космического аппарата Juno, орбита которого с 2021 года позволяет проходить за Юпитером относительно Земли. Такое положение позволило точнее отследить, как радиосигналы преломляются в атмосфере планеты, и на этой основе построить обновленную модель ее формы.

Результаты показали, что на экваторе Юпитер примерно на 8 километров уже, чем считали ранее, а в районе полюсов — на 24 километра более плоский. Это означает более тонкий профиль и более сильное сплющивание, чем фиксировали предыдущие измерения почти полвека назад.

Ранее форму Юпитера оценивали по нескольким радиоизмерениям, полученным во время миссий Voyager и Pioneer в 1970-х. Зато данные Juno, который работает возле планеты с 2016 года, дали исследователям десятки новых точек для сравнения и уточнения расчетов.

Анализ преломления сигналов позволил построить детальные карты температуры и плотности атмосферы Юпитера, что помогло лучше согласовать модели внутреннего строения планеты с данными о гравитации и атмосферных процессах.

Исследователи подчеркивают, что даже разница в несколько километров имеет значение для понимания того, как устроены газовые гиганты. Юпитер остается ключевым ориентиром для изучения подобных планет как в Солнечной системе, так и за ее пределами, поэтому обновленные параметры могут влиять на представление о формировании и эволюции планет в целом.

