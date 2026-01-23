Комета 3I/ATLAS может быть межзвездным транспортом — гипотеза астрофизиков

Межзвездная комета 3I/ATLAS. Фото: NASA, ESA, CSA

Технологической цивилизации может быть проще преодолевать межзвездные расстояния, "подсаживаясь" на природные объекты, уже движущиеся со сверхвысокой скоростью. Астрофизик Ави Леб рассматривает комету 3I/ATLAS как пример такого потенциального "транспорта" — вплоть до гипотезы о скрытой внутри полезной нагрузке.

Об этом астрофизик пишет на Medium.

Как в будущем можно будет использовать кометы в качестве "транспорта"

За последнее десятилетие астрономы открыли несколько межзвездных объектов, и 3I/ATLAS Леб называет самым большим и быстрым из них: ее размер превышает километр, а скорость — 60 километров в секунду. В такой логике целая популяция подобных тел могла бы служить "машинами" для путешествий между звездами: по оценке автора, им нужно менее миллиарда лет, чтобы добраться до звезд на кольце вокруг центра Млечного Пути.

Идея "автостопа" на водонасыщенном теле, по мнению Леба, имеет практический вид: воду можно разлагать электролизом на водород и кислород и получать эффективное ракетное топливо, которое позволяет маневрировать и выходить, например, в плоскость орбит планетных систем.

Чего искать и почему комета удобна в качестве "маскировки"

Леб объясняет, что скрыть технологический объект в кометной оболочке выгодно тем, что оборудование выглядит как обычное природное тело и не привлекает внимания посторонних — он сравнивает это с "троянским конем". В то же время внимательные исследователи могли бы заподозрить искусственное происхождение по косвенным признакам и в конце концов прийти к идее перехватывающих миссий, изучающих межзвездные объекты вблизи.

Самым убедительным, по его мнению, стал бы близкий обзор: камера могла бы обнаружить инфраструктуру и источник энергии, обеспечивающий электричество для преобразования воды в водород и кислород и поддерживающий активность "пассажиров" в таком "транспорте". Среди возможных технических следов он упоминает избыточное тепло от двигателя, необычные маневры, двигатели в спроектированных конфигурациях, искусственное освещение, а также выброс малых зондов в стратегических точках.

В практической части Леб описывает, что понадобилось бы человечеству для "межзвездного автостопа": после обнаружения соответствующего объекта нужно доставить на траекторию пересечения полезную нагрузку с энергопитанием и технологическим оборудованием так, чтобы скорость столкновения была достаточно низкой и не повредила систему. Он также считает логичным придать оборудованию автономность на основе ИИ, ведь "связь в реальном времени" с расстояний масштаба диска Млечного Пути, где время прохождения света достигает примерно 50 тысяч лет, практически невозможна.

Учитывая это Леб делает вывод, что 3I/ATLAS стоит продолжать внимательно мониторить в ближайшие месяцы — в частности после ее прохождения вблизи радиуса Гилла Юпитера 16 марта 2026 года.

