Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Комета 3I/ATLAS может скрывать внутри неожиданный объект

Комета 3I/ATLAS может скрывать внутри неожиданный объект

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 10:34
Комета 3I/ATLAS может быть межзвездным транспортом — гипотеза астрофизиков
Межзвездная комета 3I/ATLAS. Фото: NASA, ESA, CSA

Технологической цивилизации может быть проще преодолевать межзвездные расстояния, "подсаживаясь" на природные объекты, уже движущиеся со сверхвысокой скоростью. Астрофизик Ави Леб рассматривает комету 3I/ATLAS как пример такого потенциального "транспорта" — вплоть до гипотезы о скрытой внутри полезной нагрузке.

Об этом астрофизик пишет на Medium.

Реклама
Читайте также:

Как в будущем можно будет использовать кометы в качестве "транспорта"

За последнее десятилетие астрономы открыли несколько межзвездных объектов, и 3I/ATLAS Леб называет самым большим и быстрым из них: ее размер превышает километр, а скорость — 60 километров в секунду. В такой логике целая популяция подобных тел могла бы служить "машинами" для путешествий между звездами: по оценке автора, им нужно менее миллиарда лет, чтобы добраться до звезд на кольце вокруг центра Млечного Пути.

Идея "автостопа" на водонасыщенном теле, по мнению Леба, имеет практический вид: воду можно разлагать электролизом на водород и кислород и получать эффективное ракетное топливо, которое позволяет маневрировать и выходить, например, в плоскость орбит планетных систем.

Чего искать и почему комета удобна в качестве "маскировки"

Леб объясняет, что скрыть технологический объект в кометной оболочке выгодно тем, что оборудование выглядит как обычное природное тело и не привлекает внимания посторонних — он сравнивает это с "троянским конем". В то же время внимательные исследователи могли бы заподозрить искусственное происхождение по косвенным признакам и в конце концов прийти к идее перехватывающих миссий, изучающих межзвездные объекты вблизи.

Самым убедительным, по его мнению, стал бы близкий обзор: камера могла бы обнаружить инфраструктуру и источник энергии, обеспечивающий электричество для преобразования воды в водород и кислород и поддерживающий активность "пассажиров" в таком "транспорте". Среди возможных технических следов он упоминает избыточное тепло от двигателя, необычные маневры, двигатели в спроектированных конфигурациях, искусственное освещение, а также выброс малых зондов в стратегических точках.

В практической части Леб описывает, что понадобилось бы человечеству для "межзвездного автостопа": после обнаружения соответствующего объекта нужно доставить на траекторию пересечения полезную нагрузку с энергопитанием и технологическим оборудованием так, чтобы скорость столкновения была достаточно низкой и не повредила систему. Он также считает логичным придать оборудованию автономность на основе ИИ, ведь "связь в реальном времени" с расстояний масштаба диска Млечного Пути, где время прохождения света достигает примерно 50 тысяч лет, практически невозможна.

Учитывая это Леб делает вывод, что 3I/ATLAS стоит продолжать внимательно мониторить в ближайшие месяцы — в частности после ее прохождения вблизи радиуса Гилла Юпитера 16 марта 2026 года.

Напомним, ученые зафиксировали 10-секундный всплеск сверхвысокой энергии из одного из самых отдаленных уголков Вселенной. Два спутника подтвердили, что сигнал пришел с расстояния около 13 миллиардов световых лет и, вероятно, является эхом взрыва сверхновой, который произошел, когда Вселенной было всего около 730 миллионов лет.

Также мы писали, что астрономы, работающие с космическим телескопом NASA Hubble, обнаружили необычный объект, который не вписывается в стандартные классификации. Речь идет о беззвездном газовом облаке с доминированием темной материи.

космос наука комета исследование астрофизик 3I/ATLAS
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации