Комета 3I/ATLAS може бути міжзоряним транспортом — гіпотеза астрофізиків

Міжзоряна комета 3I/ATLAS. Фото: NASA, ESA, CSA

Технологічній цивілізації може бути простіше долати міжзоряні відстані, "підсідаючи" на природні об'єкти, що вже рухаються з надвисокою швидкістю. Астрофізик Аві Леб розглядає комету 3I/ATLAS як приклад такого потенційного "транспорту" — аж до гіпотези про приховане всередині корисне навантаження.

Про це астрофізик пише на Medium.

Як у майбутньому можна буде використовувати комети як "транспорт"

За останнє десятиліття астрономи відкрили кілька міжзоряних об'єктів, і 3I/ATLAS Леб називає найбільшим та найшвидшим із них: її розмір перевищує кілометр, а швидкість — 60 кілометрів на секунду. У такій логіці ціла популяція подібних тіл могла б слугувати "машинами" для подорожей між зорями: за оцінкою автора, їм потрібно менш ніж мільярд років, аби дістатися зір на кільці навколо центра Чумацького Шляху.

Ідея "автостопу" на водонасиченому тілі, на думку Леба, має практичний вигляд: воду можна розкладати електролізом на водень і кисень та отримувати ефективне ракетне паливо, яке дає змогу маневрувати і виходити, наприклад, у площину орбіт планетних систем.

Чого шукати і чому комета зручна як "маскування"

Леб пояснює, що приховати технологічний об'єкт у кометній оболонці вигідно тим, що обладнання має вигляд звичайного природного тіла й не привертає уваги сторонніх — він порівнює це з "троянським конем". Водночас уважні дослідники могли б запідозрити штучне походження за непрямими ознаками й зрештою дійти до ідеї перехоплювальних місій, які вивчають міжзоряні об'єкти зблизька.

Найпереконливішим, на його думку, став би близький огляд: камера могла б виявити інфраструктуру та джерело енергії, що забезпечує електрику для перетворення води на водень і кисень та підтримує активність "пасажирів" у такому "транспорті". Серед можливих технічних слідів він згадує надлишкове тепло від двигуна, незвичні маневри, двигуни у спроєктованих конфігураціях, штучне освітлення, а також викид малих зондів у стратегічних точках.

У практичній частині Леб описує, що знадобилося б людству для "міжзоряного автостопу": після виявлення відповідного об'єкта потрібно доставити на траєкторію перетину корисне навантаження з енергоживленням і технологічним обладнанням так, щоб швидкість зіткнення була достатньо низькою й не пошкодила систему. Він також вважає логічним надати обладнанню автономність на основі ШІ, адже "зв'язок у реальному часі" з відстаней масштабу диска Чумацького Шляху, де час проходження світла сягає приблизно 50 тисяч років, практично неможливий.

З огляду на це Леб робить висновок, що 3I/ATLAS варто продовжувати уважно моніторити найближчими місяцями — зокрема після її проходження поблизу радіуса Гілла Юпітера 16 березня 2026 року.

